Вы скоро покатаетесь на новом «Москвиче 3» — его можно будет вызвать на дом

Агрегатор такси «Ситимобил» закупает представленные недавно «Москвичи» для своего таксопарка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управляющую компанию.
По словам PR-директора People&People — компании, управляющей сервисами такси «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» — Екатерины Зубениной, в ближайшее время в таксопарке «Ситимобила» появятся новенькие «Москвичи» (которые, напомним, являются по сути китайскими автомобилями JAC).
«Мы предварительно договорились с "Москвичом" о поставке 2 тыс. бензиновых автомобилей в 2023 году. … Часть автомобилей планируют предоставлять партнерам из других компаний», — Екатерина Зубенина.
По задумке, «Москвичи» будут закуплены дочерней лизинговой компанией, а уже она предоставит машины «Ситимобилу», и, возможно, другим таксопаркам. Электромобили тоже рассматриваются к приобретению, правда компания больше склоняется к бренду Evolute.
Если планы будут реализованы, то уже в 2023 году любой клиент «Ситимобила» сможет прокатиться на новом «Москвиче», просто вызвав машину к своему дому, как обычно. Ранее мы уже рассказывали, что из себя представляет «Москвич 3».