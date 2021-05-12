Вплоть до самой презентации 20 апреля текущего года в сети ходило множество слухов о новых продуктах Apple. В частности, некоторые фанаты компании ждали, что пульт от Apple TV оснастят системой поиска через «Локатор» — инсайдеры связывали перемены в Find My именно с этим фактом. Казалось бы, удобство очевидно — пульты всех видов давно стали «персонажами» шуток и анекдотов благодаря своей склонности теряться. Пожалуй, поиск пульта Apple TV при помощи «Локатора» был бы довольно востребован. Но, кажется, в Apple так не считают (а может быть такое решение обошлось бы очень дорого), потому что пульт действительно обновили, но в «Локаторе» он так и не появился. Пользователь сети с ником Etsy PrintSpiredDesigns и навыками 3D-печати решил это исправить и создал чехол для пульта Apple TV… с «разъемом» для AirTag.
На фотографии можно увидеть, что пульт вставляется в чехол сверху, а смарт-метка — сзади. Так как AirTag необходимо разместить с внутренней стороны, он будет удерживаться корпусом пульта и не выпадет наружу.
К сожалению, у такого решения есть недостаток — большая толщина. Так как сам AirTag должен полностью поместиться внутрь, то пульт в чехле становится втрое толще. С одной стороны, Siri Remote очень приятен визуально и тактильно, а с другой — кто-то может и пожертвовать эстетикой ради удобства. К слову, Etsy не остановился на черном пульте и выпустил еще три варианта: белый, «космический», а также полупрозрачный, который светится в темноте.
Автор чехла отмечает, что из-за расположения AirTag громкость его динамика может снизиться. Он продает своё изобретение за $13, но можно купить только файл-чертеж за $2 и напечатать чехол самостоятельно. Кроме того, придется купить еще и «яблочную» смарт-метку, если у вас её нет — в России AirTag стоит 2990 рублей за штучку или 9990 за комплект из четырех меток. По сути, стоимость чехла и одного AirTag доходит до половины цены пульта Siri Remote.
Ранее мы рассказали о том, как быстро AirTag теряет свой презентабельный внешний вид — некоторые считают, что для подобного аксессуара это не так важно. Кроме того, смарт-метку всё-таки можно использовать для слежки за людьми, несмотря на меры предосторожности, предпринятые компанией Apple.
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Капец щас эти метки пихать куда не поподя будут.