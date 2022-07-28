Windows

Вышел апдейт Windows 11 с несколькими полезными нововведениями

Александр

Компания Microsoft выпустила парочку свежих тестовых сборок Windows 11 — 22622.440 и 22621.440. Они предназначены для участников программы Windows Insider, которые в числе первых получают доступ к смелым экспериментальным нововведениям в операционной системе.

В сборку 22622.440 добавлена изменённая панель задач. Теперь на ней расширено пространство для размещения иконок запущенных или закреплённых программ. Значки, которые не поместились по ширине панели, можно увидеть, если нажать на многоточие.



Это нововведение оценят обладатели устройств с небольшими экранами. По словам Microsoft, новая панель задач изначально появится лишь у части пользователей этой сборки, а спустя некоторое время станет доступна всем.

В обе сборки добавлены миниатюрные интерактивные виджеты на панели задач. С их помощью моментально получать информацию о погоде, новостях и спортивных событиях.



В этих сборках также были устранены найденные ранее баги и внесены улучшения пользовательского интерфейса. Например, появилось кардинально изменённое меню для выбора программы, с помощью которой нужно открыть файл. Прежнее меню перешло в Windows 11 из Windows 10, а новое адаптировано под дизайн современной операционной системы.




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Комментарии

+382
samOsebe
из 11 в 11, это как так получилось?
Вчера в 20:49
#
–12
oskar
Прежнее меню перешло в Windows 11 из Windows 11 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Вчера в 21:15
#
Владимир
+105
Владимир
Осталось свою коробку волшебным заклинанием сказать, что бы запустился на 11 винде.
Вчера в 22:22
#
–12
oskar
Опять панель перелопачивать придется.
Сегодня в 07:45
#
+3
AID_000419.3039fee6ef32428484ab644d6a982dac.1912
А когда добавят измененные ползунки яркости и громкости? Помню были в начале года показаны в бете
Сегодня в 08:29
#
+6
мастурбатор_жесткий
Перестаньте тут писать про виндоус..ей никто уже не пользуется из нормальных людей!
час назад в 16:29
#
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