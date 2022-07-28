Вышел апдейт Windows 11 с несколькими полезными нововведениями

Компания Microsoft выпустила парочку свежих тестовых сборок Windows 11 — 22622.440 и 22621.440. Они предназначены для участников программы Windows Insider, которые в числе первых получают доступ к смелым экспериментальным нововведениям в операционной системе.



В сборку 22622.440 добавлена изменённая панель задач. Теперь на ней расширено пространство для размещения иконок запущенных или закреплённых программ. Значки, которые не поместились по ширине панели, можно увидеть, если нажать на многоточие.







Это нововведение оценят обладатели устройств с небольшими экранами. По словам Microsoft, новая панель задач изначально появится лишь у части пользователей этой сборки, а спустя некоторое время станет доступна всем.



В обе сборки добавлены миниатюрные интерактивные виджеты на панели задач. С их помощью моментально получать информацию о погоде, новостях и спортивных событиях.







В этих сборках также были устранены найденные ранее баги и внесены улучшения пользовательского интерфейса. Например, появилось кардинально изменённое меню для выбора программы, с помощью которой нужно открыть файл. Прежнее меню перешло в Windows 11 из Windows 10, а новое адаптировано под дизайн современной операционной системы.





