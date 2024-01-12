Вышло приложение для взлома iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и Apple Silicon M1/M2

Олег

iPhone 14 Pro Max


Ведущий разработчик проекта Misaka объявил о выходе новой версии своей утилиты для взлома и кастомизации системы с поддержкой свежих устройств и чипов Apple. Об этом пишет iDB.

Согласно источнику, обновление Misaka 8.2.0 теперь совместимо с устройствами на базе чипов Apple A16, Apple Silicon M1 и Apple Silicon M2 при условии, что они работают на iOS/iPadOS 16.0 — 16.6.1. Девелопер унифицировал утилиту, и теперь она подходит одновременно для чипов А-серии и М-серии.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

По сути, воспользоваться Misaka 8.2.0 теперь могут пользователи следующих девайсов:
  • iPad Air / Pro с чипами Silicon M1 / M2
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max.
Несмотря на то, что в iPhone 15 и iPhone 15 Plus установлен процессор Apple A16, эти смартфоны взломать не получится: они вышли сразу на iOS 17.

Misaka

На самом деле Misaka — это не совсем традиционный джейлбрейк, хотя по сути позволяет взломать систему и устанавливать хаки и надстройки системы. Подробности о проекте можно узнать на GitHub

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
iDB
Cсылки по теме:
Apple запретила все версии iOS 17, кроме одной, и вот почему
Ученые натравили двух чат-ботов друг на друга. Результат напугал всех
Для iPadOS 17 уже доступен джейлбрейк. А что с iOS 17?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить
В WhatsApp приходит суперполезная фича, которую Дуров никак не внедрит в Telegram
«Яндекс Такси» перестанет наказывать таксистов и пассажиров
OneUI 6.0 выйдет для 16 смартфонов Samsung Galaxy в ближайшие дни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4367
Gabriel
Зачем ломать опер систему, ну какой в этом смысл?
Если хотите разозлить Эппл по настоящему и поставить компанию под вопрос , то ломать нужно Центры Обработки Данных(ЦОД), вот где игла Кощеева.
Сегодня в 01:12
#
tellurian
+2737
tellurian Gabriel
Делают не ради позлить кого-то. А для своего удобства. Есть не мало твиков, функции которых бы я очень хотел себе на обычном.
2 часа назад в 10:21
#
Купить рекламу