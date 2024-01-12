Вышло приложение для взлома iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max и Apple Silicon M1/M2

Ведущий разработчик проекта Misaka объявил о выходе новой версии своей утилиты для взлома и кастомизации системы с поддержкой свежих устройств и чипов Apple. Об этом пишет iDB.
Согласно источнику, обновление Misaka 8.2.0 теперь совместимо с устройствами на базе чипов Apple A16, Apple Silicon M1 и Apple Silicon M2 при условии, что они работают на iOS/iPadOS 16.0 — 16.6.1. Девелопер унифицировал утилиту, и теперь она подходит одновременно для чипов А-серии и М-серии.
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По сути, воспользоваться Misaka 8.2.0 теперь могут пользователи следующих девайсов:
- iPad Air / Pro с чипами Silicon M1 / M2
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max.
На самом деле Misaka — это не совсем традиционный джейлбрейк, хотя по сути позволяет взломать систему и устанавливать хаки и надстройки системы. Подробности о проекте можно узнать на GitHub.