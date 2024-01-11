Вышел очень стильный очиститель воздуха с поддержкой iPhone и iPad

Олег

Mila


Компания Mila анонсировала свежий очиститель воздуха на CES 2024. О нем написали в MacRumors.

Согласно источнику, главными фишками Mila Air 3 стали необычный дизайн и интеграция с Apple HomeKit. Модель оснащена очень тихим вентилятором и обновленным мотором, который стал более энергоэффективным. Внешне увлажнитель и очиститель напоминает стильный элемент мебели, а не высокотехнологичный девайс. На корпусе есть ЖК-дисплей, отображающий информацию о качестве воздуха, а управлять девайсом можно с помощью кнопок на нем.

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Но гораздо удобнее будет сделать это в приложении «Дом» на вашем iPhone или iPad. Mila Air 3 полноценно интегрирована в Apple HomeKit и поддерживает управление с экрана смартфона, а также понимает голосовые команды Siri. При желании можно установить и собственное приложение Mila Insights, в котором отображается подробная информация о воздухе и производительности самого устройства.

Старт продаж Mila Air 3 назначен на лето 2024 года. Ожидаемый ценник — от $408 до $448, что по курсу составляет не слишком бюджетные 36-40 тысяч рублей. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

tellurian
+2916
tellurian
Цена без цвета доставки и налогов. По факту от 50 будет. Если привезут.
Сегодня в 14:39
#
tellurian
+2916
tellurian tellurian
Иду на нулевой рейтинг. Круто 👍
за 11 дней нового года с 4700 на 2900. К концу месяца по графику на ноль выйду! И можно удаляться с ресурса 😂 и приложение! Отрицательный рост, тоже рост 🤣
Сегодня в 16:36
#
tellurian
+2916
tellurian tellurian
Кто-то бота написал и проверяя сайт на мои комментарии сразу их понижает :)
49 минут назад
#
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