Вышел очень стильный очиститель воздуха с поддержкой iPhone и iPad



Компания Mila анонсировала свежий очиститель воздуха на CES 2024. О нем написали в MacRumors.



Согласно источнику, главными фишками Mila Air 3 стали необычный дизайн и интеграция с Apple HomeKit. Модель оснащена очень тихим вентилятором и обновленным мотором, который стал более энергоэффективным. Внешне увлажнитель и очиститель напоминает стильный элемент мебели, а не высокотехнологичный девайс. На корпусе есть ЖК-дисплей, отображающий информацию о качестве воздуха, а управлять девайсом можно с помощью кнопок на нем.







Но гораздо удобнее будет сделать это в приложении «Дом» на вашем iPhone или iPad. Mila Air 3 полноценно интегрирована в Apple HomeKit и поддерживает управление с экрана смартфона, а также понимает голосовые команды Siri. При желании можно установить и собственное приложение Mila Insights, в котором отображается подробная информация о воздухе и производительности самого устройства.



Старт продаж Mila Air 3 назначен на лето 2024 года. Ожидаемый ценник — от $408 до $448, что по курсу составляет не слишком бюджетные 36-40 тысяч рублей.