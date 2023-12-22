Представлена достойная альтернатива macOS для Mac c чипами Silicon M1 и M2



В сети появился релиз альтернативной операционной системы для Silicon Mac — модифицированная Linux Fedora. О ней пишет 9to5Mac.



Согласно источнику, сборка родилась в результате сотрудничества команд Asahi Linux и Fedora, которое началось в 2021 году. «Линукс» ранее уже запускали на Mac с чипами Silicon, но сейчас ОС полностью адаптирована для него. Разработчики называют его «первым полноценным дистрибутивом Linux» для чипов M1 и M2.







К сожалению, для компьютеров под управлением Silicon M3 система недоступна. А еще она не работает на новом Mac Pro с процессором Apple — грядущий проект Fedora 40 будет создан специально для него. Все подробности об установке Fedora Asahi Remix 39 можно узнать на



Разработчики Fedora Asahi Remix 39 не просто выпустили новую ОС для Silicon Mac, но и предоставляют инструкции для других команд, чтобы они смогли адаптировать свои наработки под эти компьютеры. Вполне вероятно, что вскоре появятся новые сборки, способные заменить macOS для тех, кто в этом нуждается. К сожалению, для компьютеров под управлением Silicon M3 система недоступна. А еще она не работает на новом Mac Pro с процессором Apple — грядущий проект Fedora 40 будет создан специально для него. Все подробности об установке Fedora Asahi Remix 39 можно узнать на страничке проекта.Разработчики Fedora Asahi Remix 39 не просто выпустили новую ОС для Silicon Mac, но и предоставляют инструкции для других команд, чтобы они смогли адаптировать свои наработки под эти компьютеры. Вполне вероятно, что вскоре появятся новые сборки, способные заменить macOS для тех, кто в этом нуждается.