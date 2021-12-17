Спустя несколько дней после выхода релизной сборки iOS 15.2, iPadOS 15.2 и macOS Monterey 12.1 компания Apple начала тестирование macOS 12.2 и выпустила первую бета-версию. Об этом сообщает зарубежный ресурс MacRumors.
Любопытно, что в примечаниях к этой сборке macOS совсем ничего не говорится об изменениях, исправлениях и нововведениях. Вот что сообщает Apple:
«Для этого бета-обновления программного обеспечения нет новых примечаний к выпуску»
Однако изменения всё-таки есть. Например, владельцы MacBook Pro с «челкой», которые уже установили новую бета-версию Monterey, отмечают, что производительность и плавность Safari резко возросли. По их словам, Apple, судя по всему, наконец вспомнила, что в новых MacBook есть функция ProMotion и начала работать над её внедрением в свои приложения. Ранее владельцы новых макбуков жаловались, что частота обновления изображения в 120 Гц почти нигде не работает — в числе «провинившихся» был и нативный браузер Safari, который тормозил и фризил даже на самых новых MacBook Pro.
Чтобы установить macOS Monterey 12.2 beta 1, зайдите на сайт betaprofiles.com, найдите блок, посвященный macOS Monterey и скачайте специальный профиль. После загрузки его нужно установить и пройти в «Настройки системы» → «Обновление ПО».
Ранее мы рассказали о новых функциях macOS Monterey, а также iOS 15.2 и iPadOS 15.2.
Чтобы установить macOS Monterey 12.2 beta 1, зайдите на сайт betaprofiles.com, найдите блок, посвященный macOS Monterey и скачайте специальный профиль. После загрузки его нужно установить и пройти в «Настройки системы» → «Обновление ПО».
Ранее мы рассказали о новых функциях macOS Monterey, а также iOS 15.2 и iPadOS 15.2.
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