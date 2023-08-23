Вышла новая публичная бета-версия watchOS 10

Компания Apple выпустила очередную публичную бета-версию watchOS 10 для владельцев совместимых моделей Apple Watch. Новая сборка соответствует watchOS beta 7 для разработчиков, выпущенной вчера.
Чтобы установить watchOS 10 на свои часы, нужно сначала обновить на iPhone бета-версию iOS 17. В юбилейной версии ОС Apple представила серьезный редизайн интерфейса смарт-часов с упором на виджеты, а также обновила почти все встроенные приложения, включая «Погоду», «Карты», «Дом», «Сообщения», «Активность» и многое другое. Кроме того, пользователям доступны два новых циферблата — «Палитра» и «Снупи».
Подробнее о других нововведениях watchOS 10 мы рассказывали тут. Финальный релиз всех новых ОС Apple состоится в сентябре.
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