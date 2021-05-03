Компания Apple выпустила обновления операционных систем iOS, iPadOS и macOS. Они доступны всем пользователям, кроме тех, кто участвует в программе бета-тестирования и получает апдейты в более «свежих» ветках.
Это экстренные обновления, поэтому они не содержат никаких новых функций. В них лишь были исправлены проблемы, найденные в предыдущих сборках операционных систем. Известно, что в iOS 14.5.1 и iPadOS 14.5.1 устранён баг в функции App Tracking Transparency, которая призвана защищать пользователей от отслеживания их действий в приложениях. Этот баг препятствовал появлению запросу с разрешением (или запретом) на отслеживание, если пользователь ранее отключил запрос на такое действие.
В обновлениях iOS, iPadOS и macOS также были решены проблемы повреждения данных от браузерного движка WebKit в оперативной памяти и закрыты возможности эксплуатации этого бага. Эта уязвимость эксплуатировалась хакерами, поэтому пользователям рекомендуется установить обновления как можно скорее, чтобы обезопасить себя от вредоносных действий.
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