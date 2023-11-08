Вышли iOS 17.1.1, macOS 14.1.1, watchOS 10.1.1 и еще несколько обновлений

Олег

Фото: MacRumors


Компания Apple выпустила небольшие обновления почти для всех своих устройств. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, пользователям стали доступны следующие апдейты:

  • iOS 17.1.1
  • iPadOS 17.1.1
  • macOS Sonoma 14.1.1
  • watchOS 10.1.1
  • HomePod 17.1.1
  • Beats 6B27.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

В обновлении для iPhone и iPad инженеры исправили проблему со штатной беспроводной зарядкой в автомобилях BMW, а также ошибку с виджетом погоды на локсрине — ранее при выпадении снега он показывал значок файла вместо «снежинки».

Апдейт macOS Sonoma не содержит подробностей об исправлении чего-то конкретного. Apple ограничилась пространной пометкой «содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей».

Что касается Apple Watch, то в них исправлен баг, из-за которого часы быстро расходовали заряд аккумулятора. Также были удалены другие ошибки.

Обновление для Beats Fit Pro и Powerbeats Pro также не содержит примечаний и подробностей, так что любые изменения можно будет зафиксировать лишь практическим опытом.

Прошивка HomePod 17.1.1 испраавляет одну проблему — медленую реакцию или отказ колонок реагировать на запросы, если пользователь пытается поговорить с Siri.

Все обновления уже доступны и рекомендуются Apple к установке. 

А новые Apple Watch и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Для iPhone вышла облегченная Windows взамен iOS. Уже можно скачать
Android получил самое крутое обновление в истории. Apple придется подтянуть iOS
«Мы вкладываем немало средств». Тим Кук рассказал об аналоге ChatGPT от Apple

Рекомендации

Рекомендации

Вот как выглядит One UI 6.0 на Samsung S23 Ultra. Очень много изменений в дизайне
Apple готовит большую хитрость в iPhone 15 Pro. Сэкономить на покупке больше не получится
MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi
Выпущена сверхлёгкая сборка Windows 10 для слабых компьютеров и ноутбуков

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Ckor_30
+650
Ckor_30
Как АКБ держит на 13 про Макс?
2 часа назад в 09:49
#