Вышли iOS 17.1.1, macOS 14.1.1, watchOS 10.1.1 и еще несколько обновлений



Компания Apple выпустила небольшие обновления почти для всех своих устройств. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, пользователям стали доступны следующие апдейты:



iOS 17.1.1

iPadOS 17.1.1

macOS Sonoma 14.1.1

watchOS 10.1.1

HomePod 17.1.1

Beats 6B27. Компания Apple выпустила небольшие обновления почти для всех своих устройств. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, пользователям стали доступны следующие апдейты:



В обновлении для iPhone и iPad инженеры исправили проблему со штатной беспроводной зарядкой в автомобилях BMW, а также ошибку с виджетом погоды на локсрине — ранее при выпадении снега он показывал значок файла вместо «снежинки».



Апдейт macOS Sonoma не содержит подробностей об исправлении чего-то конкретного. Apple ограничилась пространной пометкой «содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей».



Что касается Apple Watch, то в них исправлен баг, из-за которого часы быстро расходовали заряд аккумулятора. Также были удалены другие ошибки.



Обновление для Beats Fit Pro и Powerbeats Pro также не содержит примечаний и подробностей, так что любые изменения можно будет зафиксировать лишь практическим опытом.



Прошивка HomePod 17.1.1 испраавляет одну проблему — медленую реакцию или отказ колонок реагировать на запросы, если пользователь пытается поговорить с Siri.



Все обновления уже доступны и рекомендуются Apple к установке.