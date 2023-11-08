Вышли iOS 17.1.1, macOS 14.1.1, watchOS 10.1.1 и еще несколько обновлений

Компания Apple выпустила небольшие обновления почти для всех своих устройств. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, пользователям стали доступны следующие апдейты:
- iOS 17.1.1
- iPadOS 17.1.1
- macOS Sonoma 14.1.1
- watchOS 10.1.1
- HomePod 17.1.1
- Beats 6B27.
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В обновлении для iPhone и iPad инженеры исправили проблему со штатной беспроводной зарядкой в автомобилях BMW, а также ошибку с виджетом погоды на локсрине — ранее при выпадении снега он показывал значок файла вместо «снежинки».
Апдейт macOS Sonoma не содержит подробностей об исправлении чего-то конкретного. Apple ограничилась пространной пометкой «содержит важные исправления ошибок и обновления безопасности и рекомендуется для всех пользователей».
Что касается Apple Watch, то в них исправлен баг, из-за которого часы быстро расходовали заряд аккумулятора. Также были удалены другие ошибки.
Обновление для Beats Fit Pro и Powerbeats Pro также не содержит примечаний и подробностей, так что любые изменения можно будет зафиксировать лишь практическим опытом.
Прошивка HomePod 17.1.1 испраавляет одну проблему — медленую реакцию или отказ колонок реагировать на запросы, если пользователь пытается поговорить с Siri.
Все обновления уже доступны и рекомендуются Apple к установке.
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