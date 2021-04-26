Компания Apple официально выпустила крупные апдейты операционных систем macOS Big Sur, tvOS и watchOS. Они доступны всем пользователям совместимых устройств.
macOS Big Sur 11.3
- Оптимизация для устройств с процессором M1 и поддерживает запуск приложений и игр, созданных для iPhone и iPad с настройкой клавиатуры и мыши для симуляции сенсорного ввода (что особенно удобно в играх). Можно настраивать размер окна или запускать приложение развёрнутым на весь экран.
- Обновлённое приложение «Локатор» с поддержкой геомаячка AirTag и аналогичных гаджетов от сторонних производителей.
- Записи в «Напоминаниях» можно сортировать по названию, приоритету, дате завершения или дате создания, добавлена поддержка печати.
- В Apple Music появился раздел с персонализированными рекомендациями на основе прослушанных треков. По завершении плейлиста запускается похожая музыка. Добавлены чарты с музыкой, популярной в 100 городах по всему миру.
- Поддержка подключения беспроводных геймпадов Xbox Series X и Series S Wireless Controller и Sony PS5 DualSense Wireless Controller.
- Поддержка подключения беспроводных геймпадов Xbox Series X и Series S Wireless Controller и Sony PS5 DualSense Wireless Controller.
- Новое приложение «Подкасты» с отдельными страницами для каждого подкаста и выпуска, подписками, чартами, рекомендациями и возможностью оформить подписку для доступа к эксклюзивному и раннему контенту.
- Новые эмодзи, в том числе женщина с бородой и различные вариации целующихся людей.
- Компьютеры с чипом M1 можно уводить в гибернацию.
- Стартовую страницу Safari можно настроить. В браузере появилась поддержка форматов WebM и Vorbis.
tvOS 14.5
- Добавлена поддержка контроллеров от Xbox Series X и PlayStation 5 для использования в играх из App Store и каталога Apple Arcade.
- Автоматическая настройка цветового баланса на Apple TV 4K и Apple TV HD.
- Функция App Tracking Transparency запрещает приложениям отслеживать действия пользователя на сторонних ресурсах без выдачи разрешения.
- Новое приложение «Подкасты» с отдельными страницами для каждого подкаста и выпуска, подписками, чартами, рекомендациями и возможностью оформить подписку для доступа к эксклюзивному и раннему контенту.
- Возможность выбора беспроводных колонок для вывода звука по умолчанию.
watchOS 7.4
- Разблокировка iPhone X и более поздних моделей с помощью Apple Watch Series 3 и более поздних моделей в тех случаях, когда распознавание лица через Face ID не срабатывает из-за защитной маски.
- Стриминг контента из сервиса Apple Fitness+ на телевизор или смарт-колонку через AirPlay 2.
- Возможность выбора типа Bluetooth-устройства для корректной идентификации наушников, на которые будут приходить звуковые уведомления.
- Добавлена поддержка приложения «ЭКГ» и уведомлений об аритмии для Apple Watch Series 4 и более поздних моделей часов в Австралии и Вьетнаме.
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