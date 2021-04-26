macOS Big Sur 11.3

Компания Apple официально выпустила крупные апдейты операционных систем macOS Big Sur, tvOS и watchOS. Они доступны всем пользователям совместимых устройств.

macOS Big Sur 11.3 

  • Оптимизация для устройств с процессором M1 и поддерживает запуск приложений и игр, созданных для iPhone и iPad с настройкой клавиатуры и мыши для симуляции сенсорного ввода (что особенно удобно в играх). Можно настраивать размер окна или запускать приложение развёрнутым на весь экран.
  • Обновлённое приложение «Локатор» с поддержкой геомаячка AirTag и аналогичных гаджетов от сторонних производителей.
  • Записи в «Напоминаниях» можно сортировать по названию, приоритету, дате завершения или дате создания, добавлена поддержка печати. 
  • В Apple Music появился раздел с персонализированными рекомендациями на основе прослушанных треков. По завершении плейлиста запускается похожая музыка. Добавлены чарты с музыкой, популярной в 100 городах по всему миру.
  • Поддержка подключения беспроводных геймпадов Xbox Series X и Series S Wireless Controller и Sony PS5 DualSense Wireless Controller.
  • Поддержка подключения беспроводных геймпадов Xbox Series X и Series S Wireless Controller и Sony PS5 DualSense Wireless Controller.
  • Новое приложение «Подкасты» с отдельными страницами для каждого подкаста и выпуска, подписками, чартами, рекомендациями и возможностью оформить подписку для доступа к эксклюзивному и раннему контенту.
  • Новые эмодзи, в том числе женщина с бородой и различные вариации целующихся людей.
  • Компьютеры с чипом M1 можно уводить в гибернацию.
  • Стартовую страницу Safari можно настроить. В браузере появилась поддержка форматов WebM и Vorbis.

tvOS 14.5

tvOS 14.5
  • Добавлена поддержка контроллеров от Xbox Series X и PlayStation 5 для использования в играх из App Store и каталога Apple Arcade.
  • Автоматическая настройка цветового баланса на Apple TV‌ 4K и ‌Apple TV‌ HD.
  • Функция App Tracking Transparency запрещает приложениям отслеживать действия пользователя на сторонних ресурсах без выдачи разрешения.
  • Новое приложение «Подкасты» с отдельными страницами для каждого подкаста и выпуска, подписками, чартами, рекомендациями и возможностью оформить подписку для доступа к эксклюзивному и раннему контенту.
  • Возможность выбора беспроводных колонок для вывода звука по умолчанию.

watchOS 7.4


watchOS 7.4
  • Разблокировка iPhone X и более поздних моделей с помощью Apple Watch Series 3 и более поздних моделей в тех случаях, когда распознавание лица через Face ID не срабатывает из-за защитной маски.
  • Стриминг контента из сервиса Apple Fitness+ на телевизор или смарт-колонку через AirPlay‌ 2.
  • Возможность выбора типа Bluetooth-устройства для корректной идентификации наушников, на которые будут приходить звуковые уведомления.
  • Добавлена поддержка приложения «ЭКГ» и уведомлений об аритмии для Apple Watch Series 4 и более поздних моделей часов в Австралии и Вьетнаме.



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