iOS 16 iPadOS 16

Вышли первые публичные бета-версии iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1, а также iOS 15.7.1 для старых айфонов

Александр

iOS 16.1


Компания Apple выпустила первые публичные бета-версии апдейтов iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1, которые ранее стали доступны разработчикам. Также вышло обновления iOS 15.7.1 и iPadOS 15.7.1 для смартфонов и планшетов, которым недоступно обновление до iOS 16.x.

Публичные бета-версии обновлений доступны тем пользователям устройств Apple, которые записались в программу Apple Beta Software.

Первые беты iOS 16.2, iPadOS 16.2 и macOS Ventura 13.1 содержат лишь одно значимое нововведение — добавляют встроенное приложение Freeform для создания заметок и рисунков, в том числе при взаимодействии с друзьями в реальном времени.

Обновления iOS 15.7.1 и iPadOS 15.7.1 не добавляет никаких новых возможностей на iPhone и iPad, в них лишь устранены некоторые проблемы безопасности (вероятно, те же самые, что были побеждены в свежих апдейтах iOS 16, iPadOS 16, хотя Apple не конкретизирует этот момент).

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