Вышли вторые публичные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS 14.2

Фото: MacRumors
Компания Apple начала распространять свежие обновления для тех, кто тестирует её ОС. Об этом пишет MacRumors.
Вторые публичные бета-версии вышли спустя сутки после сборок для разработчиков. На текущий момент всем желающим доступны прошивки:
- iOS 17.2 Public Beta 2
- iPadOS 17.2 Public Beta 2
- macOS Sonoma 14.2 Public Beta 2.
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Апдейты для Apple Watch, Apple TV и HomePod пока задерживаются. Скорее всего, они станут доступны чуть позже.
На текущий момент ничего нового во вторых бета-версиях не найдено. Ранее мы публиковали обзор главной фишки iOS 17.2 — приложения «Дневник».
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