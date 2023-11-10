Вышли вторые публичные бета-версии iOS 17.2, iPadOS 17.2 и macOS 14.2

Олег

iOS 17.2
Фото: MacRumors


Компания Apple начала распространять свежие обновления для тех, кто тестирует её ОС. Об этом пишет MacRumors.

Вторые публичные бета-версии вышли спустя сутки после сборок для разработчиков. На текущий момент всем желающим доступны прошивки:

  • iOS 17.2 Public Beta 2
  • iPadOS 17.2 Public Beta 2
  • macOS Sonoma 14.2 Public Beta 2.
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Апдейты для Apple Watch, Apple TV и HomePod пока задерживаются. Скорее всего, они станут доступны чуть позже.

На текущий момент ничего нового во вторых бета-версиях не найдено. Ранее мы публиковали обзор главной фишки iOS 17.2 — приложения «Дневник»

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Источник:
MacRumors
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