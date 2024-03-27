Вышло главное обновление 2024 года для Windows 11

Олег

Windows 11


Компания Microsoft начала развертывание масштабного обновления Windows 11 Moment 5. О нем пишет Neowin.

Согласно источнику, апдейт под номером KB5035942 доступен всем желающим как дополнительный, и установить его можно отдельно от патча безопасности за март 2024. Обычно обновления с названием Moment являются большими накопительными сборками, которые выходят максимум 1-2 раза в год.

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Полный список нововведений очень объемный, но среди самых заметных:
  • улучшения Copilot,
  • обновленный экран блокировки с информацией о ситуации на дорогах, спортивных соревнованиях и финансовых рынках
  • новые возможности голосового управления системой
  • обновленная опция Nearby Share
  • возможность транслировать содержимое экрана смартфона на ПК
  • обновленная система управления окнами
…и многое другое. В ОС также были исправлены множество ошибок и багов.

Сейчас обновление имеет статус необязательного, но станет таковым спустя несколько недель. Microsoft регулярно прекращает поддержку предыдущих версий Windows 11 и переводит свежие апдейты в статус обязательных. 

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Источник:
Neowin
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Комментарии

+107
samych
Улучшения Copilot заключаются в удалении его из системы.
2 часа назад в 17:10
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