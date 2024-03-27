Вышло главное обновление 2024 года для Windows 11



Компания Microsoft начала развертывание масштабного обновления Windows 11 Moment 5. О нем пишет Neowin.



Согласно источнику, апдейт под номером KB5035942 доступен всем желающим как дополнительный, и установить его можно отдельно от патча безопасности за март 2024. Обычно обновления с названием Moment являются большими накопительными сборками, которые выходят максимум 1-2 раза в год.







Полный список нововведений очень объемный, но среди самых заметных:

улучшения Copilot,

обновленный экран блокировки с информацией о ситуации на дорогах, спортивных соревнованиях и финансовых рынках

новые возможности голосового управления системой

обновленная опция Nearby Share

возможность транслировать содержимое экрана смартфона на ПК

обновленная система управления окнами …и многое другое. В ОС также были исправлены множество ошибок и багов.



Сейчас обновление имеет статус необязательного, но станет таковым спустя несколько недель. Microsoft регулярно прекращает поддержку предыдущих версий Windows 11 и переводит свежие апдейты в статус обязательных. Полный список нововведений очень объемный, но среди самых заметных:…и многое другое. В ОС также были исправлены множество ошибок и багов.Сейчас обновление имеет статус необязательного, но станет таковым спустя несколько недель. Microsoft регулярно прекращает поддержку предыдущих версий Windows 11 и переводит свежие апдейты в статус обязательных.