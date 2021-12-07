Команда Telegram обновила приложения мессенджера для Android, iOS и macOS до версии 8.3, а Telegram Desktop — до версии 3.3. Это одно из самых крупных обновлений проекта.

Что нового появилось в Telegram:

Защита контента в группах и каналах

  • Владельцы каналов и групп могут запретить подписчикам копировать контент. 
  • В это ограничение входит сохранение фотографий и видеороликов, пересылка сообщений и снимки экрана. 
  • Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт «Тип группы / канала» > «Запретить копирование».


Анонимные комментарии в публичных группах

  • Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нажмите на изображение слева от поля ввода.
  • Все последующие сообщения будут подписываться названием и изображением выбранного канала вместо имени и аватара профиля.
  • Опция работает только в публичных чатах, чатах, привязанных к каналу, и к геочатам.
  • В списке отображаются каналы, которыми вы владеете. Если хоть один из каналов, которым вы владеете, будет заблокирован в определённом чате, вы лишитесь возможности оставлять сообщения от любых каналов в нём.


Календарь сообщений и удаление переписки за определенный период

  • Нововведение позволяет удалить историю сообщений в диалоге за конкретный день или промежуток времени.
  • Чтобы открыть календарь, нажмите на плашку с датой, отображаемую при прокрутке сообщений в чате, затем выберите нужный период для очистки.
  • Удаление сообщений за определённые дни доступно только в личных чатах.


Управление подключенными устройствами

  • Раздел «Устройства» получил визуально обновлённое меню активных сессий с анимированными иконками.
  • Теперь можно выбрать, спустя какой срок неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах.
  • Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли ему принимать звонки и новые секретные чаты.
  • Для текущей сессии теперь можно задать собственное имя для удобства.
  • Новая кнопка «Link Desktop Device» позволит быстро подключиться к компьютерной или веб-версии Telegram.


Ответы на заявки в группы

  • Если после отправки заявки на вступление в группу с вами связался её администратор, на это укажет плашка вверху чата с названием группы.
  • Администраторы-боты также получили возможность написать пользователям, которые не начинали диалог с ботом первыми, но подали заявку в чат, где бот является администратором.


Прочие нововведения

  • Глобальные цветовые темы в разделе «Настройки чатов», распространяемые на всё приложение Telegram.
  • Распознавание англоязычного текста на фотографиях и возможность его копирования (iOS 13+).
  • Новый способ авторизации через звонок.
  • Выбор файлового менеджера для вложений (Android-версия с сайта).
  • Форматирование текста в подписях к медиа на iOS (ранее вышло на Android).
  • Обновленный дизайн профилей (iOS 15).
  • Воспроизведение плейлиста в обратном порядке и вперемешку (Telegram Desktop).
  • Обновлённые анимации при авторизации (Android).


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