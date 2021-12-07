Владельцы каналов и групп могут запретить подписчикам копировать контент.

В это ограничение входит сохранение фотографий и видеороликов, пересылка сообщений и снимки экрана.

Включить защиту от копирования и пересылки можно в профиле чата, нажав на пункт «Тип группы / канала» > «Запретить копирование».

Чтобы выбрать канал, от лица которого будут отправлены сообщения, нажмите на изображение слева от поля ввода.

Все последующие сообщения будут подписываться названием и изображением выбранного канала вместо имени и аватара профиля.

Опция работает только в публичных чатах, чатах, привязанных к каналу, и к геочатам.

В списке отображаются каналы, которыми вы владеете. Если хоть один из каналов, которым вы владеете, будет заблокирован в определённом чате, вы лишитесь возможности оставлять сообщения от любых каналов в нём.

Нововведение позволяет удалить историю сообщений в диалоге за конкретный день или промежуток времени.

Чтобы открыть календарь, нажмите на плашку с датой, отображаемую при прокрутке сообщений в чате, затем выберите нужный период для очистки.

Удаление сообщений за определённые дни доступно только в личных чатах.

Раздел «Устройства» получил визуально обновлённое меню активных сессий с анимированными иконками.

Теперь можно выбрать, спустя какой срок неактивности автоматически завершать сеансы на старых устройствах.

Нажав на устройство в списке, можно установить, разрешено ли ему принимать звонки и новые секретные чаты.

Для текущей сессии теперь можно задать собственное имя для удобства.

Новая кнопка «Link Desktop Device» позволит быстро подключиться к компьютерной или веб-версии Telegram.

Если после отправки заявки на вступление в группу с вами связался её администратор, на это укажет плашка вверху чата с названием группы.

Администраторы-боты также получили возможность написать пользователям, которые не начинали диалог с ботом первыми, но подали заявку в чат, где бот является администратором.

Глобальные цветовые темы в разделе «Настройки чатов», распространяемые на всё приложение Telegram.

Распознавание англоязычного текста на фотографиях и возможность его копирования (iOS 13+).

Новый способ авторизации через звонок.

Выбор файлового менеджера для вложений (Android-версия с сайта).

Форматирование текста в подписях к медиа на iOS (ранее вышло на Android).

Обновленный дизайн профилей (iOS 15).

Воспроизведение плейлиста в обратном порядке и вперемешку (Telegram Desktop).

Обновлённые анимации при авторизации (Android).







Команда Telegram обновила приложения мессенджера для Android, iOS и macOS до версии 8.3, а Telegram Desktop — до версии 3.3. Это одно из самых крупных обновлений проекта.Защита контента в группах и каналахАнонимные комментарии в публичных группахКалендарь сообщений и удаление переписки за определенный периодУправление подключенными устройствамиОтветы на заявки в группыПрочие нововведения