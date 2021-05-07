Play Market


Google собирается внедрить в Play Market ярлыки безопасности, подобно тому, как это сделано в Apple App Store. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на официальное заявление компании.

Google начнет с того, что добавит в свой магазин приложений новый раздел — Security Section. В этом разделе пользователь сможет ознакомиться, какие данные собирает о нём то или иное приложение. Компания утверждает, что эта инициатива призвана «помочь людям понять объемы и тип данные, которые приложение собирает и передает, если они защищены, а также дополнительные сведения, влияющие на конфиденциальность и безопасность». Стоит упомянуть, что у пользователей смартфонов с годами сложился стереотип в отношении Google и Android — многие считают что эти имена несовместимы с конфиденциальностью; похоже, компания собирается планомерно исправлять свою репутацию в глазах общественности.

Google отмечает, что ярлыки конфиденциальности будут применимы не только к стороннему софту, и обещает, что её собственные программы также будут давать отчет о собираемой информации. У Apple точно такая же политика — все приложения в App Store отображают такие подробности на равных. В ярлыках можно будет увидеть довольно много категорий: геолокация, контакты, личная информация и так далее. Приложения будут предоставлять информацию о том, зашифрованы ли передаваемые ими данные, соответствуют ли они нормативам для детей, могут ли пользователи отказаться от анализа информации о себе, а также запросить удаление своих данных, накопленных приложением за какое-то время. Об использовании приложениями личного рекламного идентификатора пользователя пока ничего не сказали — в случае с iOS этот параметр также указывается. Google раскрыли еще одну деталь: компания хочет дать разработчикам возможность коротко пояснять пользователю, с какой целью они используют ту или иную информацию.

Инициативу планируют начать внедрять в 2022 году — Google объясняет это тем, что разработчикам нужно достаточно времени для исправления своих продуктов. Стоит подчеркнуть, что из-за открытости Android всё еще остается возможность устанавливать на смартфон или планшет приложения из apk-файлов, минуя Play Market. Это может означать, что разработчики, которые не захотят «раскрывать карты», просто перестанут размещаться в магазине. В результате Play Market может постигнуть судьба другого App Store — для Mac, в котором на данный момент очень мало полезного софта. 



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Источник:

Tha Verge Tha Verge

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