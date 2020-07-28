CES 2021

Consumer Technology Association объявила сроки проведения выставки электроники CES 2021 — она пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января. Это мероприятие проводится с 1967 года и впервые пройдёт исключительно в онлайн-формате.

Очевидно, что отказ от обычного формата проведения связана с пандемией коронавируса COVID-19. В этом году выставку CES посетило более 170 тысяч человек, а почти все последующие крупные международные ивенты, включая конференцию для разработчиков от Apple, либо были отменены, либо проходили онлайн.

Каким именно образом компании будут представлять свои продукты в рамках CES 2021 пока неизвестно. Не исключено, что некоторые из них проведут онлайн-презентации, смотреть которые можно будет на сайте CES или на YouTube.

В сентябре в Берлине состоится выставка IFA. Как и CES, она будет проводиться онлайн, причём организаторы обещали придумать некий новый формат презентаций.


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