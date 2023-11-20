Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться



Компания Google убрала из Android 14 возможность быстро просмотреть уведомления от приложения. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, речь идет о функции быстрого просмотра уведомлений по лонгтапу. В Android 13 пользователь мог удерживать палец на иконке приложения на рабочем столе, после чего рядом с ней появлялись быстрые действия и свежие уведомления. Теперь эта опция пропала.









Было и стало



Возможность была крайне полезной для быстрого просмотра уведомлений без входа в приложение. Если вы часто пользовались ею, повремените с апдейтом — возможно, это баг, и Google вернет фичу обратно. Сейчас пользователи Android-смартфонов активно просят компанию это сделать. Возможность была крайне полезной для быстрого просмотра уведомлений без входа в приложение. Если вы часто пользовались ею, повремените с апдейтом — возможно, это баг, и Google вернет фичу обратно. Сейчас пользователи Android-смартфонов активно просят компанию это сделать.