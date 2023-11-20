Android 14 лишился полезнейшей опции. Подумайте, стоит ли обновляться

Олег

Android


Компания Google убрала из Android 14 возможность быстро просмотреть уведомления от приложения. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о функции быстрого просмотра уведомлений по лонгтапу. В Android 13 пользователь мог удерживать палец на иконке приложения на рабочем столе, после чего рядом с ней появлялись быстрые действия и свежие уведомления. Теперь эта опция пропала.

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Android 13 vs 14
Было и стало

Возможность была крайне полезной для быстрого просмотра уведомлений без входа в приложение. Если вы часто пользовались ею, повремените с апдейтом — возможно, это баг, и Google вернет фичу обратно. Сейчас пользователи Android-смартфонов активно просят компанию это сделать. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

+911
hate_u
Ни разу не пользовался. Всегда смотрел уведомления в шторке. Так себе аргумент не обновляться )
Вчера в 19:19
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