WhatsApp для iPhone обновился — завезли четыре классные опции

Приложение мессенджера WhatsApp обновилось для iPhone и получило новые функции. На это обратили внимание в MacRumors.
Согласно источнику, WhatsApp для iOS обновился до версии 23.3.77. Эта сборка приносит на iPhone те же функции, что недавно были добавлены на Android, однако есть и одна эксклюзивная. Речь идет о режиме «картинка в картинке» для видеозвонков. Теперь вы сможете свернуть текущий видеовызов и заходить в другие приложения, не завершая разговор — собеседника будет видно в плавающем окошке.
Вот список других нововведений:
- Благодаря режиму «Картинка в картинке» в iOS теперь можно легко выполнять сразу несколько задач во время звонка WhatsApp, не останавливая видео.
- Теперь при отправке документов вы можете добавлять к ним подписи.
- Увеличено допустимое количество символов в теме и описании групп.
- Теперь вы можете создавать свои собственные аватары и использовать их в качестве фото профиля или отправлять в виде стикеров. Перейдите в «Настройки» > выберите опцию «Аватар».
Разработчики отмечают, что эти функции станут доступны в ближайшее время, поскольку их развертывание происходит постепенно. Обновление WhatsApp 23.3.77 уже можно скачать в App Store.
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