WhatsApp для iPhone обновился — завезли четыре классные опции

Олег

WhatsApp


Приложение мессенджера WhatsApp обновилось для iPhone и получило новые функции. На это обратили внимание в MacRumors.

Согласно источнику, WhatsApp для iOS обновился до версии 23.3.77. Эта сборка приносит на iPhone те же функции, что недавно были добавлены на Android, однако есть и одна эксклюзивная. Речь идет о режиме «картинка в картинке» для видеозвонков. Теперь вы сможете свернуть текущий видеовызов и заходить в другие приложения, не завершая разговор — собеседника будет видно в плавающем окошке.

Вот список других нововведений:
  • Благодаря режиму «Картинка в картинке» в iOS теперь можно легко выполнять сразу несколько задач во время звонка WhatsApp, не останавливая видео.
  • Теперь при отправке документов вы можете добавлять к ним подписи.
  • Увеличено допустимое количество символов в теме и описании групп.
  • Теперь вы можете создавать свои собственные аватары и использовать их в качестве фото профиля или отправлять в виде стикеров. Перейдите в «Настройки» > выберите опцию «Аватар».

Разработчики отмечают, что эти функции станут доступны в ближайшее время, поскольку их развертывание происходит постепенно. Обновление WhatsApp 23.3.77 уже можно скачать в App Store. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
11
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Как написать человеку в WhatsApp, не добавляя его в контакты
WhatsApp осчастливит тех, кто ненавидит «голосовухи» — причем совершенно бесплатно
WhatsApp прокачал статусы. Теперь это полноценные сторис

Рекомендации

Рекомендации

Как прочесть сообщение в Telegram, которое уже удалил собеседник
В DNS и Wildberries продается странная версия Windows. Это вообще законно?
Россияне нашли отличную замену маркетплейсам и активно переходят на неё
В магазинах теперь можно платить айфоном по NFC. Apple Pay не требуется

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+248
Alex82
Он каждый день что ли обновляется?!😄 Постоянно новости выходят про обновления…
Вчера в 19:26
#
+519
law Alex82
Ну не про росграм же же писать который запустили новости зато ни одной) как говорится кто поатит про то и пишут
час назад в 23:32
#