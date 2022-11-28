WhatsApp наконец-то стал таким же удобным, как Telegram и Viber



Популярный мессенджер WhatsApp запускает удобную функцию, которая давно присутствует у конкурентов. Об этом пишут в TechCrunch.



Речь идет о функции отправки сообщений самому себе. Такая функция уже какое-то время присутствует в других популярных мессенджерах: в Telegram для этого предусмотрен чат «Избранное», в Viber — «Заметки», и даже в Signal есть «Заметка для себя». Лишь в WhatsApp до сих пор по какой-то причине не было такой возможности, но теперь она будет.



Согласно источнику, команда разработчиков WhatsApp начала развертывать функцию «Отправить себе» для всех пользователей. Фишка впервые появилась в бета-версии мессенджера в начале октября. Сегодня же стало известно, что отправка сообщений самому себе в скором времени будет доступна в релизе.



Возможность отправки сообщений самому себе может быть очень полезной. Например, она позволяет использовать мессенджер в роли блокнота или хранилища файлов, а также для установки напоминаний.



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