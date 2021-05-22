WhatsApp тестирует возможность переноса чатов при смене номера телефона пользователя. Об этом сообщил ресурс WABetaInfo, который специализируется на исследовании бета-версий мессенджера.
Согласно информации источника, эта функция входит в «пакет» доработок WhatsApp, призванных упросить пользователю миграцию между устройствами. Например, разработчики уже тестируют возможность переноса истории сообщений между Android и iOS — проблема актуальна, так как на каждой из платформ мессенджер сохраняет свою резервную копию в фирменное облако ОС. Восстановить копию из iCloud смартфон на Android не в состоянии, также как и iPhone не умеет взять историю чатов из Google Drive. В грядущем обновлении эта ситуация будет исправлена и мессенджер научится переносить чаты между платформами.
Кроме того, эксперты обнаружили, что WhatsApp тестирует возможность переносить историю чатов даже в том случае, если пользователь сменил номер телефона. Как известно, WhatsApp использует номер как логин и идентификатор учетной записи, и, соответственно, не умеет совмещать два аккаунта. Но скоро научится.
Получается, после ближайшего обновления WhatsApp, пользователь сможет сохранить свои чаты и историю, даже сменив смартфон и купив другую сим-карту. Это довольно значимое нововведение для фанатов мессенджера. Напомним, что Telegram уже довольно давно предоставляет возможность перерегистрировать свой текущий аккаунт со всеми контактами, чатами и каналами на новый номер телефона без проблем и потерь.
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