Разработчики обновили WhatsApp. На этот раз апдейт пришёл к пользователям десктопной бета-версии мессенджера, о чём сообщил профильный ресурс WABetaInfo.













Ранее в WhatsApp Desktop beta появилась возможность ставить на паузу и возобновлять воспроизведение голосовых сообщений, а теперь плеер голосовух стал ещё более удобным и продвинутым. Если сообщение длинное, можно включить его и перейти к другому чату, воспроизведение не будет прерываться как раньше.





В нижней части окна появляются элементы для управления плеером, то есть, если прослушивание голосового сообщения мешает вникать в переписку в другом чате, воспроизведение можно в любой момент приостановить или завершить. В этом же плеере отображается прогресс воспроизведения, благодаря чему становится наглядно видно, какую часть сообщения вы уже прослушали, и сколько ещё осталось.





Это нововведение уже доступно в свежей бета-версии WhatsApp для десктопа. После непродолжительного тестирования оно появится в релизной сборке мессенджера для всех его пользователей на компьютера.