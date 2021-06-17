



Разработчики WhatsApp изменили интерфейс мессенджера на Android. Изменения уже есть в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.13.2 и скоро должны появиться в релизной версии приложения, в том числе на iOS.



Интерфейс изменился незначительно, что хорошо для тех, кто привык к существующему интерфейсу WhatsApp и считает его удобным.







В переписке пропали разделители между сообщениями от одного и того же пользователя в чате, благодаря чему текст, разбитый на несколько предложений, отправленных отдельно, выглядит более связным. Углы сообщений стали скруглёнными — это частая тенденция, вероятно, связанная с тем, что пользователи привыкли к скруглениям экрана в современных смартфонах и воспринимают их более естественными и дружелюбными, чем углы без скруглений. Кроме того, при активации тёмного режима на смартфоне уведомления от WhatsApp сменили цвет с зелёного на синий.











