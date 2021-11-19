Компания Radionomy Group, владеющая правами на Winamp, анонсировала возращение культового медиаплеера. Она обновила сайт проекта и открыла запись на бета-версию новой программы.
На промо-странице Winamp говорится, что пользователи смогут переосмыслить своё взаимодействие с музыкой и музыкантами, которые её создают. Никаких подробностей не приводится, но можно предположить, что Winamp превратится из просто плеера в музыкальную платформу. Возможно, со стримингом и функциями социальной сети, то есть нечто вроде Spotify и Apple Music. Также можно ожидать появления видеотрансляций живых выступлений — то, что до сих пор не реализовано в полной мере ни в одном музыкальном сервисе.
Плеер Winamp появился в 1997 году и принадлежал компании Nullsoft. В 1999 году его купила медиагруппа AOL, а в 2014 году Radionomy Group. Последний раз Winamp был обновлён в 2018 году — тогда из плеера были удалены все платные функции. На 2019 год был запланирован масштабный перезапуск проекта, но этого не произошло.
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