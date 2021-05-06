Windows 10

По данным сайта Windows Latest, компания Microsoft собирается «осовременить» иконки в файле shell32.dll. Изображения оттуда берутся для различных директорий, системных разделов и других частей интерфейса операционной системы.

Уже можно посмотреть, как будут выглядеть новые иконки из shell32.dll в сравнении с иконками в актуальной версии Windows 10. Ожидается, что эти изменения будут реализованы в обновлении Windows 10, которое носит кодовое название Sun Valley. Оно выйдет этой осенью (скорее всего в октябре), а его тестирование в рамках программы Windows Insider должно начаться ориентировочно в июне.

Windows 10
Новые иконки / старые иконки

Иконки в shell32.dll не менялись очень давно. Некоторые из них почти в первозданном виде были перенесены в Windows 10 из Windows 95 и более поздних версий операционной системы. Как можно заметить, новые иконки отличаются от старых не радикально, сохранена общая преемственность, но они смотрятся гораздо свежее и современнее.

Редизайну подвергнется большая часть системных иконок. Таким образом Microsoft приведёт их в соответствие с языком дизайна Fluent, который почти повсеместно используется в интерфейсе Windows 10 и встроенных приложений. В этом году Microsoft также изменит дизайн «Проводника», стартового меню «Пуск» и многих других ключевых элементов своей операционной системы.


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