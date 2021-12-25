2021 год подходит к концу, но скидки не заканчиваются, даже наоборот — их становится всё больше. Скоро мы будем отмечать Новый год, и в честь этого события сайт Keysbuff запустил распродажу, на которой можно с большими скидками приобрести ключи для активации лицензионных версий Windows и Office. Новинки от Keysbuff — ключи для Windows 11 Pro и Office 2021 Pro.

Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с их помощью можно активировать ПО пожизненно. Исключение составляет только подписка на облачные сервисы, которая предоставляется на определённый срок. В наличии лицензионные ключи для популярного софта Microsoft (например, Windows 10) и некоторых других разработчиков. Цены в этом магазине и так низкие, а в периоды распродаж ключи становятся ещё более доступными.





Лучшие предложения от Keysbuff

Windows:

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Процесс покупки ключей на Keysbuff очень простой: нужно зарегистрироваться на сайте, зайти на страницу нужного вам товара, добавить ключ в корзину, применить промокод, предоставляющий скидку (при его наличии), и оплатить покупку любым из возможных способов (например, через PayPal или банковской картой). Спустя несколько минут ключ будет отправлен вам в личный кабинет на сайте и по электронной почте. Используйте его для активации продукта. Например, в случае с Windows это можно сделать в «Параметрах».

Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:





Спешите воспользоваться этим шансом. Количество ключей ограничено, поэтому чем быстрее вы перейдёте на сайт Keysbuff, тем выше шанс приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам. Также стоит помнить, что ключом от Windows 10 можно активировать Windows 11, выпущенную в октябре этого года. Активация Windows 11 тоже будет бессрочной.

Keysbuff — относительно молодой магазин, однако он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Любые вопросы, связанные с покупкой и использованием ключей, можно задавать в чате на сайте Keysbuff или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных и всегда рада помочь любому.





