2021 год подходит к концу, но скидки не заканчиваются, даже наоборот — их становится всё больше. Скоро мы будем отмечать Новый год, и в честь этого события сайт Keysbuff запустил распродажу, на которой можно с большими скидками приобрести ключи для активации лицензионных версий Windows и Office. Новинки от Keysbuff — ключи для Windows 11 Pro и Office 2021 Pro.
Keysbuff продаёт только подлинные ключи, с их помощью можно активировать ПО пожизненно. Исключение составляет только подписка на облачные сервисы, которая предоставляется на определённый срок. В наличии лицензионные ключи для популярного софта Microsoft (например, Windows 10) и некоторых других разработчиков. Цены в этом магазине и так низкие, а в периоды распродаж ключи становятся ещё более доступными.
Лучшие предложения от Keysbuff
Windows:
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Пожизненная лицензия Windows 10 Pro Global: $14.76 /1099 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Windows 10 Home Global: $13.31 / 991 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Windows 11 Pro Global: $21.32 / 1588 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Microsoft Office:
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Пожизненная лицензия Office 2016 Pro Plus Global: $27.29 / 2033 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Office Home and Student 2019 Global: $29.69 / 2212 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Office 2019 Pro Plus Global: $44.29 / 3300 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Office 2021 Pro Plus Global: $44.75 / 3334 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
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Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Global: $52.8 / 3934 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
- Пожизненная лицензия Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus Global: $34.91 / 2601 руб. (скидка 28% с промокодом GDE)
Ещё больше скидок:
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Windows Server 2022 Standard Key Global:
17318 руб.1915 руб. (дополнительная скидка 28% с промокодом GDE)
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Windows Server 2022 Datacenter Key Global:
17318 руб.1915 руб. (дополнительная скидка 28% с промокодом GDE)
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Windows Server 2022 Standard Key Global (5PC):
60617 руб.3831 руб. (дополнительная скидка 28% с промокодом GDE)
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Windows Server 2022 Datacenter Key Global (5PC):
60617 руб.3831 руб. (дополнительная скидка 28% с промокодом GDE)
Процесс покупки ключей на Keysbuff очень простой: нужно зарегистрироваться на сайте, зайти на страницу нужного вам товара, добавить ключ в корзину, применить промокод, предоставляющий скидку (при его наличии), и оплатить покупку любым из возможных способов (например, через PayPal или банковской картой). Спустя несколько минут ключ будет отправлен вам в личный кабинет на сайте и по электронной почте. Используйте его для активации продукта. Например, в случае с Windows это можно сделать в «Параметрах».
Можно проверить ключ на подлинность встроенными средствами Windows через командную строку. Если всё ок, то будет так:
Спешите воспользоваться этим шансом. Количество ключей ограничено, поэтому чем быстрее вы перейдёте на сайт Keysbuff, тем выше шанс приобрести нужный вам софт по максимально привлекательным ценам. Также стоит помнить, что ключом от Windows 10 можно активировать Windows 11, выпущенную в октябре этого года. Активация Windows 11 тоже будет бессрочной.
Keysbuff — относительно молодой магазин, однако он уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Любые вопросы, связанные с покупкой и использованием ключей, можно задавать в чате на сайте Keysbuff или по электронной почте service@keysbuff.com. Поддержка работает круглосуточно и без выходных и всегда рада помочь любому.
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