В грядущем обновлении Windows 11 Microsoft откроет сторонним разработчикам доступ к панели виджетов. Об этом рассказали на профильном ресурсе Windows Latest.
Одним из заметных нововведений в Windows 11 стала панель виджетов. Сейчас она содержит только штатные функции и приложения от Microsoft — погоду, календарь, поисковые предложения Bing, слайды с личными фотографиями, менеджер задач To Do и так далее. Однако большая часть этих элементов не особо полезна обычным пользователям. Microsoft собралась исправить ситуацию весьма странным способом.
Как сообщает источник, в грядущем обновлении Windows 11 Sun Valley 2, которое должно выйти после середины 2022 года, доступ к панели виджетов будет открыт для сторонних разработчиков. Казалось бы, это отличная идея, и панель может стать гораздо более практичной и полезной, как это реализовано сейчас в iOS, iPadOS и Android. Однако есть одно «но»: разработчики смогут встраивать туда только веб-виджеты.
По сути, полноценных интерактивных виджетов мы пока не увидим. Вместо них в панели появятся новые сторонние «заглушки», ведущие на какой-то сайт или отображающие элементарную информацию. Это явно не тот формат, который мог бы быть полезен пользователям. Инсайдеры говорят, что в будущем Microsoft может впустить в панель виджеты Win32 или UWP, однако пока ничего не предвещает такого решения.
Источник уточняет, что новые веб-виджеты можно будет установить без использования магазина приложений Microsoft, но подробностей пока нет.
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