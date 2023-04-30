Xiaomi 13 Ultra оказался лучше чем iPhone 14 Pro Max по одному важному параметру

Фото: Xiaomi
Новый флагман от Xiaomi протестировали на выносливость и он оказался лучше, чем топовый смартфон от Apple. Об этом пишет MyDrivers.
Согласно источнику, смартфон Xiaomi 13 Ultra протестировали в бенчмарке 3D Mark Wild Life Extreme — это стресс-тест, который показывает, насколько долго устройство может удерживать максимальную производительность, которой так хвастаются их производители.
После тестирования Xiaomi 13 Ultra показал результат в 80,8%, а также набрал 2999 баллов. После этого был протестирован iPhone 14 Pro Max — флагманский айфон показал всего 65,8% и набрал 2216 баллов. Это существенно меньше, чем у китайского «собрата».
Такие хорошие показатели Xiaomi 13 Ultra объясняются тем, что в его конструкции применена усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой и микрооребрением. Как следствие, смартфон лучше отводит тепло и процессор не успевает уйти в тотальный троттлинг.