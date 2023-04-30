Xiaomi 13 Ultra оказался лучше чем iPhone 14 Pro Max по одному важному параметру

Олег

Xiaomi
Фото: Xiaomi

Новый флагман от Xiaomi протестировали на выносливость и он оказался лучше, чем топовый смартфон от Apple. Об этом пишет MyDrivers.

Согласно источнику, смартфон Xiaomi 13 Ultra протестировали в бенчмарке 3D Mark Wild Life Extreme — это стресс-тест, который показывает, насколько долго устройство может удерживать максимальную производительность, которой так хвастаются их производители.

После тестирования Xiaomi 13 Ultra показал результат в 80,8%, а также набрал 2999 баллов. После этого был протестирован iPhone 14 Pro Max — флагманский айфон показал всего 65,8% и набрал 2216 баллов. Это существенно меньше, чем у китайского «собрата». 

Xiaomi

Такие хорошие показатели Xiaomi 13 Ultra объясняются тем, что в его конструкции применена усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой и микрооребрением. Как следствие, смартфон лучше отводит тепло и процессор не успевает уйти в тотальный троттлинг. 

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Источник:
MyDrivers
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Комментарии

Dmitriy
+499
Dmitriy
Дык сравнивать топовый сямои и устаревшую дешевую поделку от apple :))))
30 апреля 2023 в 18:45
#
–195
NYX Dmitriy
14пм устарел?
30 апреля 2023 в 18:49
#
tellurian
+5066
tellurian NYX
Это троллинг 👿
Сегодня в 08:00
#
+4678
Carter_Mayers
Вот бы ещё при выборе смартфона, смотреть какие-то там тесты бессмысленные. Этого недостаточно, чтобы перейти с нормальных брендов типа Apple или например Самсунг на каких-то там китайцев. Ещё может пересесть на китайское авто и облачиться в китайский шмот, вместо нормальных брендов?) Сяоми и Хуавей были конкурентными, когда стоили по 30-40 тысяч за флагман. За такие деньги (100 000-140 000) они вообще не интересны или только для фанатов компаний
Вчера в 20:12
#
–195
NYX Carter_Mayers
Очень интересно ваше компетентное мнение. Продолжайте держать нас в курсе.
Вчера в 20:22
#
+11
Пётр Фрязин Carter_Mayers
Согласен задрали уже эти китайцы скоро так сами в них блин превратимся. В Мвидео, Эльдорадо и Ситилинк зайти то стыдно стало 85% китайщины и подвала
Вчера в 20:25
#
Esthet
+1732
Esthet
А правильно ли считать этот параметр таким важным в таком контексте? мне кажется от того что камень будет дольше кипеть на пределе положительно не скажется, так что скорее всего эппл в этом моменте поступили грамотней как и с аккумом в свое время)
Вчера в 23:42
#
tellurian
+5066
tellurian Esthet
Во многих играх 14пм быстро начинает троттлить. Что огорчает. Хорошая система охлаждения точно не помешает.
Сегодня в 08:02
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