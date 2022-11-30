Xiaomi готовит аналог Mac mini от Apple. Вот всё что о нём известно

В сеть попал рекламный баннер, который раскрывает планы Xiaomi относительно релиза новых устройств. Об этом написали в Gizmochina.
Согласно источнику, новый продукт Xiaomi, изображенный на рекламном баннере, описывается как «первый настольный ПК» от этого бренда. Изображение появилось в китайской соцсети Weibo и содержит очень мало подробностей. Там лишь указано, что девайс представляет собой «высокопроизводительный инструмент с высокой производительности и крутым дизайном».
Ожидается, что мини-ПК будет выглядеть примерно как Mac mini: небольшая «коробочка», которая без труда разместится на рабочем столе. Судя по инсайдам, Xiaomi установит туда процессор от Intel и представит новинку 1 декабря вместе со смартфоном Xiaomi 13 и MIUI 14.
Ранее мы рассказывали, что Microsoft уже выпустила свой аналог Mac mini всего за 37 тысяч рублей.
Согласно источнику, новый продукт Xiaomi, изображенный на рекламном баннере, описывается как «первый настольный ПК» от этого бренда. Изображение появилось в китайской соцсети Weibo и содержит очень мало подробностей. Там лишь указано, что девайс представляет собой «высокопроизводительный инструмент с высокой производительности и крутым дизайном».
Ожидается, что мини-ПК будет выглядеть примерно как Mac mini: небольшая «коробочка», которая без труда разместится на рабочем столе. Судя по инсайдам, Xiaomi установит туда процессор от Intel и представит новинку 1 декабря вместе со смартфоном Xiaomi 13 и MIUI 14.
Ранее мы рассказывали, что Microsoft уже выпустила свой аналог Mac mini всего за 37 тысяч рублей.