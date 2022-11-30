Xiaomi Mac mini

Xiaomi готовит аналог Mac mini от Apple. Вот всё что о нём известно

Олег

В сеть попал рекламный баннер, который раскрывает планы Xiaomi относительно релиза новых устройств. Об этом написали в Gizmochina. 

Xiaomi

Согласно источнику, новый продукт Xiaomi, изображенный на рекламном баннере, описывается как «первый настольный ПК» от этого бренда. Изображение появилось в китайской соцсети Weibo и содержит очень мало подробностей. Там лишь указано, что девайс представляет собой «высокопроизводительный инструмент с высокой производительности и крутым дизайном».

Ожидается, что мини-ПК будет выглядеть примерно как Mac mini: небольшая «коробочка», которая без труда разместится на рабочем столе. Судя по инсайдам, Xiaomi установит туда процессор от Intel и представит новинку 1 декабря вместе со смартфоном Xiaomi 13 и MIUI 14.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft уже выпустила свой аналог Mac mini всего за 37 тысяч рублей. 

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Источник:
Gizmochina
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