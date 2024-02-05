Xiaomi начала продавать магнитный пауэрбанк для iPhone и Android с поддержкой Qi2

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Компания Xiaomi начала продавать свой новый аксессуар для беспроводной зарядки смартфонов «на ходу». О нем пишет ITHome.



Согласно источнику, Xiaomi Magnetic Power Bank 2 является одним из первых, поддерживающих новейший Qi2. Этот стандарт привносит магнитную беспроводную зарядку в Android-смартфоны — по сути, это аналог MagSafe, который теперь есть не только в iPhone. Новый пауэрбанк от Xiaomi совместим со смартфонами на Android и iOS.



