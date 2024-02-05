Xiaomi начала продавать магнитный пауэрбанк для iPhone и Android с поддержкой Qi2

Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi начала продавать свой новый аксессуар для беспроводной зарядки смартфонов «на ходу». О нем пишет ITHome.
Согласно источнику, Xiaomi Magnetic Power Bank 2 является одним из первых, поддерживающих новейший Qi2. Этот стандарт привносит магнитную беспроводную зарядку в Android-смартфоны — по сути, это аналог MagSafe, который теперь есть не только в iPhone. Новый пауэрбанк от Xiaomi совместим со смартфонами на Android и iOS.
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Фото: Xiaomi
Аксессуар продается в двух цветах — белый и голубой. Помимо возможности зарядить смартфон, он оснащен еще и подставкой: вы сможете смотреть видео или листать ленту соцсетей прямо во время зарядки от пауэрбанка. Подставку можно использовать в горизонтальной и вертикальной ориентации благодаря магнитной фиксации. Заявленная выходная мощность для iPhone 13-15 составляет до 15 Ватт. Емкость — 6000 мАч.
Компания продает новинку за $30. Вскоре устройство должно появиться на AliExpress.