Xiaomi отказалась обновлять ПО для трех культовых смартфонов. Это вам не Apple!

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Китайский производитель смартфонов Xiaomi пополнил свой список EOS несколькими крайне популярными моделями. На это обратил внимание Xiaomiui.net.Напомним, что Xiaomi EOS — это постоянно пополняемый список смартфонов бренда, срок программной поддержки которых уже истек. Пару дней назад в этот скорбный перечень попал последний смартфон из серии Android One — Xiaomi Mi A3, а теперь к нему присоединились еще три модели.Согласно источнику, Xiaomi больше не будет обновлять ПО для следующих смартфонов:Для данных моделей прекращается выпуск как свежих версий MIUI, так и патчей безопасности Google. Теперь владельцы этих смартфонов смогут получить актуальное ПО лишь при помощи кастомных прошивок.Все три перечисленных смартфона оказались очень популярными благодаря отличному соотношению цена/качество. Наиболее массовой моделью оказался Redmi Note 8 Pro с неплохим процессором Mediatek Helio G90T. Что касается Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, то это были первые смартфоны в мире, оснащенные камерой на 108 Мп.