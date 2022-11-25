Xiaomi отказалась обновлять ПО для трех культовых смартфонов. Это вам не Apple!

Китайский производитель смартфонов Xiaomi пополнил свой список EOS несколькими крайне популярными моделями. На это обратил внимание Xiaomiui.net.
Напомним, что Xiaomi EOS — это постоянно пополняемый список смартфонов бренда, срок программной поддержки которых уже истек. Пару дней назад в этот скорбный перечень попал последний смартфон из серии Android One — Xiaomi Mi A3, а теперь к нему присоединились еще три модели.
Согласно источнику, Xiaomi больше не будет обновлять ПО для следующих смартфонов:
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Redmi Note 8 Pro.
Все три перечисленных смартфона оказались очень популярными благодаря отличному соотношению цена/качество. Наиболее массовой моделью оказался Redmi Note 8 Pro с неплохим процессором Mediatek Helio G90T. Что касается Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, то это были первые смартфоны в мире, оснащенные камерой на 108 Мп.
Указанные модели были выпущены в 2019 году, а значит их обновляли примерно 3 года. Напомним, что рекордсменом по поддержке своих смартфонов пока остается Apple — свежие iOS зачастую выходят для шестилетних iPhone, а исправления уязвимостей получают даже более старые устройства.