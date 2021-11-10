





Компания Xiaomi представила два ноутбука Mi Notebook 14 Pro Ryzen Edition. Новинки оснащены процессорами AMD Ryzen и выполнены в алюминиевом корпусе.Mi Notebook 14 Pro Ryzen Edition доступен в двух конфигурациях, базовая модель оснащена 6-ядерным 12-поточным процессором Ryzen 5 5600H. Старшая модель оборудована 8-ядерным 16-поточным Ryzen 7 5800H. Оба чипа имеют номинальный TDP 45 Вт и изготовлены по 7-нм технологии. Все остальные параметры ноутбуков идентичны.Новинки получили 14-дюймовым IPS-экран с соотношением сторон 16:10, который имеет разрешение 2560x1600 точек и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Заявлена яркость дисплея на уровне 300 нит и 100% охват цветовой гаммы sRGB.Лэптопы оснащены 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 3200 МГц и твердотельным накопителем PCIe объёмом — 512 ГБ. Заявлена поддержка Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth версии 5.2. Ноутбуки оснащены полноразмерной клавиатурой с тремя уровнями подсветки, веб-камерой 720p и аккумулятором ёмкостью 56 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.Xiaomi Mi Notebook 14 Pro Ryzen Edition поступит в продажу 11 ноября по цене 830 долларов США (58 800 рублей) за версию на процессоре Ryzen 5. Старшая модель оценена в 910 долларов США (64 450 рублей).