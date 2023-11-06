Xiaomi представила POCO C65 — супердешевый смартфон с 90 Гц и камерой 50 Мп

Фото: POCO
Компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Об этом пишет Financial Express.
Согласно источнику, девайс представлен дочерней компанией Xiaomi — POCO. Модель С65 пришла на смену С55 и предлагает очень привлекательные возможности за свою цену менее $110.
Компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Об этом пишет Financial Express.
Согласно источнику, девайс представлен дочерней компанией Xiaomi — POCO. Модель С65 пришла на смену С55 и предлагает очень привлекательные возможности за свою цену менее $110.
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POCO C65 оснастили 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p, но самое главное — ему доступна частота обновления изображения 90 Гц. Яркость матрицы заявлена на уровне 600 нит, чего будет достаточно для дневного света.
Фото: POCO
Что касается «железа», то работает новинка на довольно шустром MediaTek Helio G85, при этом оперативной памяти может быть до 8 Гб. Девайс получил MIUI 14 на базе Android 13.
За съемку отвечает 50 Мп-камера и дополнительный макромодуль на 2 Мп. Фронталка получила 8 Мп-матрицу. Аккумулятор с приятной емкостью 5000 mAh умеет принимать заряд до 18 Ватт через порт USB-С. Для бесконтактных платежей предусмотрен модуль NFC.
POCO C65 должен стоить около 10 тысяч рупий, что составит примерно 11 000 рублей.
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