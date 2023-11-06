Xiaomi представила POCO C65 — супердешевый смартфон с 90 Гц и камерой 50 Мп

Фото: POCO



Компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон с неплохими характеристиками. Об этом пишет Financial Express.



Согласно источнику, девайс представлен дочерней компанией Xiaomi — POCO. Модель С65 пришла на смену С55 и предлагает очень привлекательные возможности за свою цену менее $110.





POCO C65 оснастили 6,74-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p, но самое главное — ему доступна частота обновления изображения 90 Гц. Яркость матрицы заявлена на уровне 600 нит, чего будет достаточно для дневного света.Что касается «железа», то работает новинка на довольно шустром MediaTek Helio G85, при этом оперативной памяти может быть до 8 Гб. Девайс получил MIUI 14 на базе Android 13.За съемку отвечает 50 Мп-камера и дополнительный макромодуль на 2 Мп. Фронталка получила 8 Мп-матрицу. Аккумулятор с приятной емкостью 5000 mAh умеет принимать заряд до 18 Ватт через порт USB-С. Для бесконтактных платежей предусмотрен модуль NFC.POCO C65 должен стоить около 10 тысяч рупий, что составит примерно 11 000 рублей.