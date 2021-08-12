Управление Xiaomi принесло публичные извинения своим фанатам. Об этом рассказал ресурс Gizchina.
На последней пресс-конференции генеральный менеджер Xiaomi MIUI Experiance Джин Фан публично признался, что MIUI не оправдала большую часть ожиданий. Он извинился перед пользователями всего мира за то, что система зачастую работает нестабильно и имеет множество багов. Джин заявил, что компания всё же добилась некоторых успехов за последние полгода, но эти достижения воплощены в обновленной и доработанной MIUI 12.5. Он сообщил, что MIUI 13 не будет представлена в ближайшее время, так как разработать её качественно Xiaomi просто не успевает.
Расширенная версия MIUI 12.5 действительно устраняет несколько распространенных проблем — в частности, это 160 исправлений самой системы и 224 правки встроенных приложений. Этот апдейт должен выровнять энергопотребление смартфонов, а также привносит новую фишку — расширение оперативной памяти.
Ранее компания получила петицию от европейских пользователей своих смартфонов. Тогда фанаты просили Xiaomi пересмотреть методы обновления и разработки, чтобы MIUI в своей глобальной версии хотя бы была не хуже китайской. Однако и китайские сборки тоже изобилуют глюками и ошибками, поэтому Xiaomi приняла решение создать команду MIUI Pioneer, которая должна контролировать и перепроверять процесс разработки оболочки, а также углубленным образом тестировать все свежие апдейты. Возможно, именно члены этой команды дали понять руководству Xiaomi, что дело приняло серьезный оборот и MIUI 13 лучше пока не выпускать.
Такие публичные заявления хоть и показывают некоторую несостоятельность корпораций, но при этом всегда вызывают положительную реакцию — пользователи очень ценят, когда компания умеет признавать ошибки и менять курс в зависимости от текущей обстановки. К слову, в подобной ситуации с дизайном Safari в macOS Monterey компания Apple «откатила» обновление молча.
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Не всегда публично признаёт, но исправляет косяки тихо
→ в iOS 14.5 пафосно обещали завезти блок отслеживания — по факту нормально заработал только в 14.6 (14.5.1 тоже не того).
→ вчерашняя новость про бэкдор в iOS 7 и старше на мой взгляд совершенно недопустима.
→ глюк с отвалом разблокировки Apple Watch в iOS 14.7, пришлось внеочередной патч выпускать.
→ Safari на macOS Big Sur (строго говоря, еще с Catalina тянется, с версии 13) на маках старше 2018 года лагает и лагал, до сих пор не исправлено это слайд-шоу. Вот в данную минуту наблюдаю его на MBP 15 2014 с i7.
Это только то что мне в голову с ходу пришло. И публично Apple никогда свои ошибки не проговаривает. Обычно у них это выглядит как «игнор—отрицание—отрицание—отрицание—патч». Иногда без последнего пункта))
Могу сказать одно. Сама miui такое себе. Андроид окси и хармони (emui). К ним вопросов меньше всего, не больше чем к айфону.