Совсем недавно Xiaomi представила миру несколько новых устройств. Среди них — обновленный планшет Mi Pad 5, а также смартфон Mi MIX 4. Девайсы оказались очень востребованны и компания столкнулась с проблемами.
Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group China, извинился перед фанатами и покупателями в своем аккаунте китайской соцсети Weibo. Он сказал, что очень сожалеет, что смартфоны Mi MIX 4 так быстро закончились и заверил, что компания прилагает все усилия для пополнения складских запасов. К слову, подобная ситуация уже была ранее, и тогда начальники Xiaomi пообещали, что возьмут отвертки и сами пойдут собирать смартфоны на завод во главе с Лей Дзюнем.
Всего за одну минуту после начала продаж Mi MIX 4 было продано смартфонов на сумму более $46 миллионов. Количество в штуках не сообщается, но, если разделить прибыль на стоимость одного гаджета, можно получить около 47 тысяч смартфонов.
Лу Вейбинг пояснил, что производство Mi MIX 4 затягивается из-за дефицита чипов Snapdragon 888 Plus, а также из-за особенностей производства керамических корпусов девайсов — оно сложнее и намного дороже, чем если бы использовалось стекло.
Тем временем продажи планшетов тоже идут успешно, но здесь Xiaomi настиг дефицит иного рода. Компания уже продала более 200 тысяч штук Mi Pad 5, однако розничные точки столкнулись с нехваткой фирменных стилусов и клавиатур. Об этом также с извинениями сообщил Лу Вейбинг.
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Либо лоханулись с количеством производства, просто неграмотно рассчитали спрос,
Либо создают искусственный дефицит и ажиотаж... и к 2му склоняюсь больше...