Xiaomi выпустила три телевизора с mini-LED и HyperOS по смешным ценам

Олег

Xiaomi


Компания Xiaomi представила три модели доступных телевизоров с дисплеями mini-LED. О них написали в Gizmochina.

Согласно источнику, линейка получила название Xiaomi TV S Mini LED. Версии с дисплеями 55 и 65 дюймов были представлены накануне, а теперь Xiaomi продемонстрировала самую большую модель диагональю 75 дюймов. Экран с разрешением 4К и поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц почти ничем не уступает OLED-матрицам благодаря использованию технологии mini-LED.

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Обычно такие экраны используются лишь в дорогих телевизорах высокого класса, но Xiaomi просит за три новинки гораздо меньше, чем ожидается при виде характеристик. Версия 55 дюймов обойдется в 2399 юаней (около 31 тысячи рублей по курсу), 65 дюймов — в 2999 юаней (около 38 тысяч рублей), а самый большой 75-дюймовый телевизор будет стоить 3999 юаней, или около 51 600 рублей по курсу.

Помимо качественной матрицы телевизоры оснащены динамиками мощностью 25 Ватт с поддержкой Dolby Atmos, Dolby Vision, а также портом HDMI 2.1. Девайсы работают на HyperOS; ранее Xiaomi обещала внедрить экосистемные фишки для всех устройств под её управлением. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Lord
+599
Lord
Цена очень радует.
2 часа назад в 19:45
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