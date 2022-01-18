Яндекс объявил о запуске агрегатора услуг медицинских лабораторий. Об этом сообщают в «Ведомостях» со ссылкой на руководителя отрасли услуг компании Максима Борисова.
На сайте «Яндекс.Услуг» появилась новая вкладка — она предлагает сдать свои биоматериалы на дому для проведения анализов. Конечно же, сотрудники Яндекса не проводят анализов — компания заключила договоры с медицинскими лабораториями и создала своего рода агрегатор лабораторных услуг. На данный момент главным партнером Яндекса стала сеть лабораторий Lifetime+, которая, в свою очередь, сотрудничает с сетями LabQuest, «Литех», «Диалаб» и «Эксплана».
Сдача анализов Яндексу работает следующим образом. Пользователь оставляет заявку на сайте «Яндекс.Услуг» или в мобильном приложении, после чего к нему выезжает медсестра. Она привезет с собой необходимые инструменты для забора анализов в зависимости от того, что заказал пациент. Когда биоматериал собран, он увозится в лабораторию, а этапы выполнения можно будет отслеживать онлайн.
Яндекс делает особый акцент на том, что агрегатор принимает анализы на COVID-19 — в том числе классический ПЦР, тесты на антиген и антитела, тесты после перенесенной болезни и так далее. Чтобы провести такое исследование, курьер привезет клиенту на дом набор для тестирования, после чего увезет в лабораторию биоматериал. Стоимость такого теста — от 2100 рублей, а результат предоставят до конца следующего дня. Помимо «ковидных» тестов, проводятся и общие клинические: лаборатории принимают кровь, мочу, кал и другие материалы — их цена пока неизвестна.
На данный момент агрегатор лабораторных услуг работает только по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, но вскоре может запуститься в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Самаре и других городах-миллионниках. Скорее всего, Яндекс собирает статистику и определяет востребованность такого рода услуг — по результатам исследований будет принято решение о расширении геолокации.
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