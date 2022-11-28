Яндекс представил продвинутую версию поиска — Y2

Яндекс запустил новую версию поиска с рядом полезных улучшений среди которых: поиск видео с закадровым переводом, поиск объектов, появление детских аккаунтов и большие темы. Главная страница и мобильное приложение Яндекс теперь сосредоточены именно на поиске.На главной Яндекса и в приложении нет ничего лишнего, всё внимание направлено на поисковую строку. Задать вопрос можно с помощью текста, голоса или картинки. Чтобы воспользоваться визуальным поиском, достаточно навести умную камеру на объект или загрузить изображение из галереи телефона.Пользователю больше не потребуется, изучать десятки сайтов, чтобы выбрать подходящий курс обучения или найти хорошего врача.Теперь поиск не только индексирует веб-страницы, но и находит на них информацию об объектах, выдавая её в полученных результатах.Информация будет представлена в удобном для просмотра виде. Останется только выбрать подходящий вариант и перейти на сайт компании.Яндекс научился видеть за отдельными запросами долгосрочный интерес к той или иной тематике и структурировать собранную человеком информацию — чтобы к ней можно было вернуться в один клик. На ya.ru и в приложении появляется блок, где можно легко найти историю своих запросов по теме, сохранённые статьи и подсказки, на что ещё обратить внимание. На данный момент поиск Яндекса выделяет образование, карьера, финансы, семья, квартира, ремонт и так далее. Интерес к той или иной теме распознается нейронной сетью.В Y2 есть фильтры для поиска видео с автоматическим голосовым переводом на русский язык. Сейчас доступен перевод видео с английского, немецкого, французского, итальянского и испанского языков. Он работает в приложении Яндекс и в Браузере. Также доступен перевод онлайн-трансляций сразу несколькими голосами.Чтобы дети познавали мир в безопасной среде, в Y2 появились детские аккаунты. Они защищают ребёнка от контента для взрослых и ненормативной лексики. Детский аккаунт можно привязать к своему. Он будет работать не только в поиске, но и на других сервисах Яндекса: в частности, в Музыке и на Кинопоиске.