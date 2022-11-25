Яндекс Владимир Путин

«Яндекс» рассказал о своём будущем. Изменится очень многое, если не всё

Александр



«Яндекс» опубликовал русскоязычный и англоязычный варианты пресс-релиза, где инвесторам рассказывается о возможных изменениях после планируемой реорганизации. Сейчас «Яндекс» принадлежит нидерландской компании Yandex N.V., а в перспективе его бизнес будет разделён на две части — российский и зарубежный.

Как указывает «Яндекс» на своём сайте, если крупнейшие акционеры Yandex N.V. одобрят сделку, произойдёт следующее:

Yandex N.V. лишится контроля над всеми направлениями бизнеса «Яндекса» в России (реклама, такси, онлайн-торговля, доставка еды, стриминг музыки, видео и всё остальное, что компания продаёт в России). Российскому менеджменту будет полностью передано управление всеми этими активами.

От «Яндекса» отделится несколько направлений, которые будут развиваться зарубежной «дочкой» Yandex N.V. за пределами России — беспилотные автомобили, облачные сервисы, образовательные услуги. Аналогичные бизнесы останутся и в России, но отдельно от Yandex N.V., и они будут управляться российской компанией.

Yandex N.V. со временем выйдет из числа акционеров «Яндекса» и сменит наименование, чтобы не ассоциироваться с российской компаний, при этом сохранив все бизнесы, которыми владеет не в России.

По неподтверждённым данным, Аркадий Волож (сооснователь и экс-глава «Яндекса», крупнейший акционер Yandex N.V.) передаст часть своей доли в компании главе Счётной палаты РФ Алексею Кудрину. Кудрин совместно с нынешними топ-менеджерами «Яндекса» будет принимать ключевые решения, причём у компании останется несколько проектов за рубежом (например, сервисы такси в африканских странах).

Одобрение на совершение этой реорганизации Кудрин и Волож якобы получили от президента РФ Владимира Путина.

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Источник:
The Bell
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