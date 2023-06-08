«Яндекс» спас свои акции, а Ozon не смог

Александр

Нью-Йоркская фондовая биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию нидерландской компании Yandex N.V. и не станет проводить делистинг её акций. Эта компания владеет российским «Яндексом», который готовится к реструктуризации и планирует сменить владельцев.

Торги акциями Yandex N.V. были приостановлены на NASDAQ в конце февраля 2022 года. В пике они стоили более 80 долларов за штуку, а затем их стоимость упала ниже 19 долларов. На других биржах в пересчёте на российскую валюту их цена за год с лишним подросла с 1,6 тысячи почти до 2,5 тысяч рублей.



В феврале прошлого года NASDAQ приостановил торговлю акциями почти всех компаний, связанных с Россией, в том числе Ozon, Head Hunter, «Циан» и Qiwi. Ozon тоже попытался оспорить делистинг, но биржа отклонила его апелляцию. Если Ozon не оспорит отклонение апелляции (а на это есть две недели), его акции перестанут торговаться на NASDAQ, но останутся на других биржах.
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Комментарии

+4670
Carter_Mayers
Странно что госкомпании пошли на встречу пусть и через суд а частнику нет. Тупизм получается, иметь санкционно и во все дыры надо гос бизнес и всех кто с ним связан (чинуш не жалко, плевать на них). А получается так, что поимели частника что есть очень плохо и совсем не правильно.
2 часа назад в 14:10
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st00p1dm0nkey
+4049
st00p1dm0nkey Carter_Mayers
Добро пожаловать на планету Земля 😂
час назад в 14:23
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