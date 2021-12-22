



Компания «Яндекс» добавила своей подписке «Яндекс.Плюс» новые возможности. Её обладателям стали доступны сервисы «Яндекса» на тех устройствах, где раньше их не было.



Для консолей Sony PlayStation 5 стало доступно приложение «Кинопоиск», которое работает так же, как на Smart TV. Скачать его можно через PlayStation Store, а для использования требуется подписка «Яндекс.Плюс». Помимо фильмов и сериалов, в нём можно смотреть телеканалы и спортивные трансляции — например, матчи NHL, а с 1 января 2022 года по подписке можно будет увидеть главные премьеры года, которые недавно шли или прямо сейчас идут в кино — среди них, например, «Дюна», «Веном 2», «Отряд Самоубийц: Миссия Навылет», «Купе № 6» и многие другие фильмы.



«Яндекс» обновил приложение «Кинопоиск» для Smart TV на телевизорах Samsung и LG, а также для Android TV — в нём появился раздел с «Яндекс.Музыкой». Подписчикам «Яндекс.Плюса» доступны рекомендации в «Моей волне», популярные подборки, умные плейлисты, собственная коллекция треков и подкасты. В приложение для телевизоров были добавлены тексты песен. При воспроизведении треков на экране отображается текст трека, строчки которого переключаются в зависимости от исполненного фрагмента.



Сейчас подписчики «Яндекс.Плюса» могут пользоваться «Яндекс.Музыкой» в CarPlay и Android Auto, на «Станциях» и других устройствах с «Алисой». У них также есть возможность управлять музыкой на умных колонках «Яндекса» с помощью функциональности пульта в приложении «Яндекс.Музыки».







