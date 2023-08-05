«Яндекс» выпустил на улицы Москвы беспилотные авто без водителя за рулем. Оглядывайтесь чаще

Фото: Яндекс



В Москве стартовало тестирование беспилотников «Яндекса» без водителя. Об этом пишет ТАСС.



Согласно источнику, компания начала тестировать собственные беспилотные автомобили в московском районе Ясенево. Машина оборудована системой автономного вождения, и сейчас она проходит «обкатку» без страхующего водителя за рулем.





«Это новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города», — Яндекс.



Во время испытания водитель не может воспользоваться рулем, педалями газа и тормоза — он сидит на пассажирском кресле и держит в руках всего один прибор. Устройство E-stop позволяет нажатием одной кнопки экстренно остановить машину во время движения. Других элементов управления у водителя нет.



Проезды беспилотных автомобилей без водителя за рулем проходят от станции метро «Ясенево» по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.