«Яндекс» выпустил на улицы Москвы беспилотные авто без водителя за рулем. Оглядывайтесь чаще

Олег

Яндекс

Фото: Яндекс 

В Москве стартовало тестирование беспилотников «Яндекса» без водителя. Об этом пишет ТАСС.

Согласно источнику, компания начала тестировать собственные беспилотные автомобили в московском районе Ясенево. Машина оборудована системой автономного вождения, и сейчас она проходит «обкатку» без страхующего водителя за рулем.

«Это новый этап тестирования технологии, позволяющей машине автономно двигаться в транспортном потоке большого города», — Яндекс. 

Во время испытания водитель не может воспользоваться рулем, педалями газа и тормоза — он сидит на пассажирском кресле и держит в руках всего один прибор. Устройство E-stop позволяет нажатием одной кнопки экстренно остановить машину во время движения. Других элементов управления у водителя нет.

Проезды беспилотных автомобилей без водителя за рулем проходят от станции метро «Ясенево» по улицам Ясногорской и Айвазовского, Соловьиному проезду, улице Рокотова и Литовскому бульвару.

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Источник:
ТАСС
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