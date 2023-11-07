«Яндекс» запустил новые плюшки для подписки «Плюс»

Фото: Яндекс



Компания «Яндекс» расширила возможности своей подписки «Плюс» для путешественников. Опция появилась на сайте сервиса.



Согласно источнику, в подписке появилась новая опция «Путешественникам». Она объединяет самые популярные и востребованные функции для тех, кто часто переезжает с места на место: предложения по брони отелей, выгодные авиабилеты, отслеживание бонусных миль и так далее.







Пользователи «Плюс Путешественникам» смогут бесплатно выбирать места в самолете, получать кэшбэк одновременно и бонусами «Яндекса», и милями S7 Airlines, а также покупать билеты на закрытых распродажах.



А еще на «Яндекс Путешествиях» каждый месяц можно будет получить промокоды со скидкой на отели и до 20% кэшбэка за покупки у партнеров. Подписчикам новой опции будут доступны тематические подборки на «Кинопоиске», «Музыке» и «Букмейте».



Опция предлагается за 200 рублей в месяц в дополнение к цене обычного «Плюса».