«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», — прокомментировала директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.

«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», — добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.







Мобильный оператор Yota вернёт разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счёт мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты, которые подключат безлимитный пакет интернета с 16 августа по 10 октября.В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.