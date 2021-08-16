Yota
 
Мобильный оператор Yota вернёт разницу между выбранными и потраченными минутами деньгами на счёт мобильного телефона. Кешбэк получат новые клиенты, которые подключат безлимитный пакет интернета с 16 августа по 10 октября. 

«В Yota мы стараемся делать удобные и понятные для пользователей продукты, поэтому вместо того, чтобы давать кешбэк непонятными бонусами, мы решили, что #лучшеденьгами. А чтобы получать его каждый месяц, клиентам достаточно просто вовремя оплачивать свою связь», — прокомментировала директор по продукту и маркетингу Yota Наталья Смагина.  

В поддержку продукта запущена рекламная кампания #лучшеденьгами, в которой Yota покажет, что кешбэк действительно лучше, чем поездка на пони или подписка на ненужный фильм.

«Получать кешбэк деньгами точно лучше, чем вечно копить ненужные минуты», — добавляет руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова. 


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