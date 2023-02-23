YouTube тестирует платный доступ к 1080p в видеороликах

Олег

YouTube


Видеостриминг YouTube рассматривает возможность введения платы за доступ к высокому качеству видеороликов. Об этом пишут в Android Police.

Согласно источнику, в сети начали появляться скриншоты, которые отображают грустное нововведение YouTube. Пользователи делятся находкой на Reddit и других тематических форумах. Дело в том, что у некоторых зрителей YouTube появилась новая строка — 1080p Premium. 

YouTube

Напомним, что ранее YouTube уже тестировал перенос выбора 4К-качества роликов в Premium-подписку. Возможно, маркетологам показалось это слишком мелко, и они решили попробовать «прощупать» более популярный вариант. Качество 1080p довольно востребовано, поскольку для большинства современных гаджетов это минимально комфортная планка разрешения для видео.

Некоторые пользователи полагают, что YouTube хочет сделать платным лишь вариант 1080p60, то есть качество видео с повышенной частотой кадров; при этом стандартное разрешение 1080p30 останется доступно всем. В любом случае, официально Google никак не комментировала эти тесты. 

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Источник:
Android Police
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Комментарии

+4547
Carter_Mayers
1080p платный и это в 2023 году? Да уже как минимум больше половины видео должны быть там в 4K, за такое было бы ещё можно заплатить но никак не за морально устаревший FHD бородатых годов. Гугл, ты сошёл с ума!
час назад в 16:57
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