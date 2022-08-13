За видео на YouTube скоро придется платить



Компания Google работает над новым «магазином каналов» в своем фирменном видеосервисе YouTube. Об этом сообщает 9to5Google.



Согласно источнику, в YouTube скоро может появиться платный видеоконтент. Для этой цели Google «планирует запустить интернет-магазин для потокового видео и возобновил переговоры с развлекательными компаниями об участии в платформе». Упомянутый «интернет-магазин» может запуститься уже будущей осенью.



На данный момент не очень понятно, за что именно компания предложит платить пользователям своего видеохостинга. Как минимум, инсайдеры сообщают, что на YouTube появится видеоконтент от известных стриминг-сервисов, при этом конкретные бренды не называются. Некоторые аналитики полагают, что «магазин каналов» YouTube позволит пользователям видеохостинга подписываться на контент с других площадок, не переходя на них.



Wall Street Journal описывает это так:



«…потребители смогут бесплатно смотреть трейлеры шоу или фильмов на YouTube, а затем легко платить за подписку на сервис».

Издание утверждает, что YouTube будет предлагать лишь трейлеры, а для просмотра полной версии нужно будет перейти на соответствующий видеосервис. Другие источники говорят, что платный контент появится непосредственно на YouTube.



Пока неизвестно, позволит ли YouTube вводить плату за свои видеоролики обычным авторам или блогерам. Вполне возможно, что это будет разрешено большим каналам — тогда они смогут продавать какие-то конкретные ролики и получать прямую обратную связь от своих подписчиков.