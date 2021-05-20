Минюст собирается разрешить лицам, находящимся в заключении ограниченно пользоваться доступом в интернет. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
По словам Чуйченко, нужно пересмотреть ряд приказов Минюста и исключить лишние запреты и ограничения в отношении подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. В частности предложено открыть этим лицам доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов государственной власти. По всей видимости, в местах заключения будут установлены компьютеры, пользоваться которыми можно будет под присмотром сотрудников ФСИН.
До 2030 года российские власти планируют реализовать новую концепцию развития уголовно-исполнительной системы. Предполагается, что содержание лиц в СИЗО и местах лишения свободы станет намного более гуманным. На начало 2021 года в российских местах лишения свободы находилось около 520 тысяч человек. По этому показателю наша страна занимает первое место среди стран Совета Европы.
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Какой интернет?
Им телефон в руки давать нельзя, сидят сутками названивают:
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