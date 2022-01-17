



Любители теорий заговоров в восторге от очередного «открытия». Они считают, что наша планета по своей форме напоминает пончик или эспандер для кистей рук.



Эта теория была впервые высказана на сайте FlatEarthSociety в 2008 году пользователем, который представился как доктор Розенпенис. В 2012 году её развил «плоскоземельщик», известный в своих кругах под ником Варауг. Он утверждает, что мы не видим дыру, вокруг которой живём, поскольку свет изгибается, следуя кривизне поверхности планеты. Все фотографии Земли, сделанные из космоса, по его словам, являются подделками, призванными заставить людей поверить в то, что выгодно мировому правительству, а агентства по изучению космического пространства это мошеннические организации, через которые отмываются крупные денежные средства.



Звучит почти правдоподобно, тем не менее, учёным всерьёз пришлось развенчивать теорию пончикообразной Земли. Они указывают, что на планете такой формы было бы невозможно жить из-за слишком сильных ветров. Кроме того, не случались бы привычные нам восходы и закаты солнца с периодичностью около 24 часов, а на территории рядом с дырой смена времён года происходила бы в два раза чаще, чем в других местах планеты.







