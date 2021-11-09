TikTok


В США девушка спаслась от похитителя, подав сигнал о помощи с помощью жеста, популярного в TikTok. Об этом рассказали в Gizmodo со ссылкой на местное полицейское управление.

Согласно источнику, главным героем счастливого спасения стал случайный водитель. Находясь на федеральной автомагистрали номер 75 в Кентукки, мужчина случайно увидел, как 16-летняя девочка в другом авто что-то ему показывает. Он присмотрелся: девочка подняла руку ладонью наружу с отведенным в сторону большим пальцем, после чего она прикоснулась большим пальцем к ладони и обхватила его всеми пальцами, изображая ловушку.

Водитель рассказывает, что в тот момент он смутно что-то припомнил — он узнал жест, который используется в видеохостинге TikTok как сигнал о помощи в ситуациях домашнего насилия. Мужчина всё понял и сразу позвонил в полицию. После этого он развернулся и стал двигаться следом за машиной, в которой ехала жертва, постоянно сообщая диспетчеру о передвижениях подозрительного авто.
«Мы не знаем, как долго девушка подавала сигнал бедствия другим водителям, прежде чем её заметили», — говорит представитель полицейского отделения округа Лорен Кантри
В результате этого преследования полиция задержала машину и арестовала 61-летнего мужчину. Ему предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, а также в хранении материалов, изображающих сексуальную эксплуатацию ребенка. Оказалось, что преступник ехал с девочкой из Северной Каролины — именно там он похитил её, не зная, что родители уже объявили свою дочь в розыск. Он двигался в Огайо, после того, как его родственники выразили беспокойство относительно возраста девушки.

Жест ладонью, изображающий «ловушку для большого пальца», получил большое распространение в китайской соцсети TikTok. Он был придуман Канадским женским фондом как способ быстро одной рукой показать на камеру, что человек стал жертвой домашнего насилия во время пандемии. Немаловажная часть в значении этого жеста — он подразумевает, что тот, кто его увидел, должен оказать помощь аккуратно, не поднимая шума.

Ранее мы рассказали о том, как российские школьники испортили «Google Карты» в рамках челленджа в TikTok. 



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Источник:

Gizmodo Gizmodo

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