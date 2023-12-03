Zoom вышел на Apple TV

Олег

Zoom


Приложение для видеоконференций Zoom стало доступно для Apple TV. Об этом пишет 9to5Mac.

Ранее компания анонсировала выход приложения для «яблочной» приставки, а теперь его могут скачать все владельцы Apple TV 4K.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Поскольку девайс не имеет встроенной камеры, Zoom использует iPhone пользователя в качестве «вебки» с помощью функции непрерывности от Apple. Точно так же на Apple TV работает FaceTime.

Стоит отметить, что Zoom for Home TV — это отдельное приложение, и оно отличается от версий для iOS или macOS по своим возможностям. Вы можете не найти в нём всех опций, доступных на компьютере, однако начать или присоединиться к конференции точно сможете. А еще утилита предлагает синхронизацию с календарем, чтобы отображать запланированные конференции в удобном виде.

Приложение Zoom уже можно скачать в Apple TV App Store. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
Как демонстрировать экран iPhone или iPad через Zoom на компьютере
Как отключить 3D-реакции в видеоконференциях на iOS 17 и macOS Sonoma
Zoom выплатит $85 миллионов пострадавшим от хакеров

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp получил функцию, которую фанаты давно просят у Дурова для Telegram
OneUI 5.1.1 порадовала владельцев Samsung Galaxy удобнейшей настройкой
«Сбер» запустил переводы за рубеж на карты Visa и Mastercard
Выпущен электровелик без аккумулятора. Угадайте, как он заряжается

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

СИМА
+750
СИМА
Мягко говоря, запоздали с релизом.
2 часа назад в 22:19
#