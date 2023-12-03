Zoom вышел на Apple TV



Приложение для видеоконференций Zoom стало доступно для Apple TV. Об этом пишет 9to5Mac.



Ранее компания анонсировала выход приложения для «яблочной» приставки, а теперь его могут скачать все владельцы Apple TV 4K.







Поскольку девайс не имеет встроенной камеры, Zoom использует iPhone пользователя в качестве «вебки» с помощью функции непрерывности от Apple. Точно так же на Apple TV работает FaceTime.



Стоит отметить, что Zoom for Home TV — это отдельное приложение, и оно отличается от версий для iOS или macOS по своим возможностям. Вы можете не найти в нём всех опций, доступных на компьютере, однако начать или присоединиться к конференции точно сможете. А еще утилита предлагает синхронизацию с календарем, чтобы отображать запланированные конференции в удобном виде.



Приложение Zoom уже можно скачать в Apple TV App Store.